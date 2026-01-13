Lan tỏa nét đẹp văn hóa qua “Đêm Phim Việt Nam” tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 12/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Trung tâm Trung Quốc-ASEAN (ACC) đã phối hợp tổ chức hoạt động “Đêm phim Việt Nam” tại Bắc Kinh, Trung Quốc với việc công chiếu bộ phim “Ngày xưa có một chuyện tình.”

Tham dự hoạt động có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; Tổng Thư ký ACC Sử Trung Tuấn, cùng một số Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán các nước ASEAN, sinh viên quốc tế các trường đại học và lưu học sinh Việt Nam trên địa bàn Bắc Kinh.

Sau buổi chiếu phim, các đại biểu cùng khán giả đã cùng giao lưu chia sẻ cảm nhận về bộ phim. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ điện ảnh là một “đại sứ văn hoá” sống động, có thể truyền tải chân thực, sâu sắc về đất nước, con người của mỗi quốc gia.