Lan tỏa hành trình nhân ái nơi vùng đất cực Nam Tổ quốc

Quang cảnh ngày hội diễn ra tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi nêu rõ, tinh thần nhân ái là truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân cực Nam Tổ quốc nói riêng. Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Hàng ngàn đơn vị máu đã được hiến tặng góp phần quan trọng vào công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.



“Ngoài việc chung tay thực hiện các công trình an sinh xã hội, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi còn hướng về những bệnh nhân đang chờ đợi những giọt máu nghĩa tình để duy trì sự sống. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng hiến máu nhân đạo trao niềm hi vọng cho những bệnh nhân cần truyền máu” - ông Nguyễn Văn Khởi cho biết thêm.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tham gia hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Tham gia hiến máu nhiều lần, anh Phạm Văn Tý (Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau) chia sẻ, hiến máu không còn là một phong trào mà đã trở thành một thói quen, trách nhiệm của bản thân. Một đơn vị máu đối với mọi người chỉ là phần nhỏ bé nhưng đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông cần truyền máu thì đó chính là “liều thuốc” giúp họ duy trì sự sống. Do đó, mọi người cùng phát huy tinh thần nhân ái, đóng góp một phần nhỏ để giúp những hoàn cảnh hiểm nghèo.

Theo Ban tổ chức, tại ngày hội đã có gần 300 đơn vị máu được hiến tặng. Đây là kết quả thể hiện tinh thần vì cộng đồng của cán bộ, công chức tại các sở, ngành tỉnh Cà Mau. Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau Hồ Quý Nhi cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, các cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân tỉnh Cà Mau đã hiến trên 5.800 đơn vị máu. Thời gian tới, Hội chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tạo mạng lưới vận động hiến máu xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Đơn vị sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mạng xã hội để lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những tấm gương hiến máu tiêu biểu nhằm giúp mỗi người dân xem hiến máu là niềm tự hào, nét đẹp văn hóa trong đời sống./.

