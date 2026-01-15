Làm chủ công nghệ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa linh hoạt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sát với thực tiễn. Nhiệm vụ trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn địa bàn, đặc biệt trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính; đồng thời, thực hiện tốt vai trò chủ trì trong tìm kiếm cứu nạn trên biển, phòng chống khai thác IUU. Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nội bộ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cũng cần được chú trọng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Bộ đội Biên phòng Cần Thơ trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN Năm 2025, Đảng ủy, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng. Đơn vị kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, đối sách cho Thành ủy, UBND thành phố cũng như Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, giúp xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Qua đó, vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của thành phố tiếp tục được phát huy.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng biên phòng thực hiện thành công 6 kế hoạch nghiệp vụ, khởi tố điều tra 6 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; khởi tố 1 vụ mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép hơn 800.000 lít dầu DO qua biên giới. Song song đó, các chương trình an sinh xã hội như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, hay “Gian hàng 0 đồng”... được duy trì hiệu quả. Hàng nghìn phần quà, học bổng và nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng được trao tận tay người nghèo và học sinh khu vực biên giới biển. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Cần Thơ ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2026 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, lấy tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo làm tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.





Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể được tặng thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại./.