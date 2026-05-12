Khen thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, phát biểu tại lễ trao thưởng. Ảnh: Hương Thu - TTXVN Đây là những chuyên án điển hình, là thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai.

Các chuyên án trên được xác lập trong những tháng đầu năm 2026, khi hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động của tội phạm buôn lậu, mua bán người và xuất, nhập cảnh trái phép.



Chuyên án LC326.3p đấu tranh với đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa (kim khí quý, vàng) từ Trung Quốc vào Việt Nam đã tịch thu toàn bộ tang vật là vàng với tổng khối lượng 8.999,4 gram, trị giá hơn 37,86 tỷ đồng, do đối tượng Wang Qing (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh giao cho Bùi Văn Ngọc (trú tại phường Lào Cai) vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Ngày 9/4/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu xảy ra ngày 4/4/2026 tại thôn Đồng Lục, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai" để điều tra theo Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.



Chuyên án LC326 đã triệt phá đường dây đường dây mua bán người từ tỉnh Sơn La qua địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai đưa sang Trung Quốc, do Cư Thị Chà (xã Bắc Hà) cầm đầu, cùng các đối tượng Tráng Seo Hồng (xã Si Ma Cai), Vàng Seo Vứ (xã Bắc Hà) và một số đối tượng liên quan tham gia. Ngày 7/4/2026, Ban chuyên án đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai khởi tố vụ án hình sự “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Sau đó, vụ án được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



Chuyên án LC426p đấu tranh với đường dây tội phạm tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai đã bắt giữ nhóm đối tượng Ly Seo Bình (xã Mường Khương), Giàng Phủ Lìn (xã Pha Long) và Lù Seo Tráng (xã Pha Long) trong đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tiếp tục khai thác, lực lượng đánh án bắt thêm đối tượng Lê Văn Liêu (tỉnh Thanh Hóa) và một người đàn ông Trung Quốc là Dương Thành Lâm. Ngày 29/4/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự số 06 "Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép xảy ra ngày 26/4/2026 tại tổ 26, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai" để điều tra theo thẩm quyền. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Tại lễ trao thưởng, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng biểu dương thành tích của Bộ đội Biên phòng Lào Cai đồng thời khẳng định: Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ động, quyết tâm, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm. Toàn lực lượng đã xác lập, triển khai nhiều chuyên án, vụ án, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trong kết quả chung đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai là một trong những đơn vị có thành thích nổi bật, tiêu biểu nhất; trong đó, các chuyên án LC326, LC326.3p và LC426p là những chiến công xuất sắc.



Thời gian tới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Phấn đấu đạt được nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị lực lượng Biên phòng Lào Cai trong công tác xác lập chuyên án tập trung nắm chắc tình hình; trong công tác tổ chức đánh án, phải sử dụng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và làm tốt công tác phối hợp, trao đổi và hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan, đặc biệt lưu ý phải đặt công tác an toàn lên hàng đầu. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục làm sạch địa bàn quản lý, nhất là tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân nắm rõ về chức năng, nhiệm vụ của Bội đội Biên phòng, trong đó có vai trò của Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới.



Dip này, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn thừa ủy quyền của Trưởng ban Chỉ đạo 1389 và Bộ Quốc phòng trao thưởng đột xuất cho 5 tập thể đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 13 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới.



Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 10 cá nhân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy; 15 cá nhân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới./.