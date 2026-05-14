Khai mạc Giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia năm 2026

Đây là giải đấu quy mô cấp quốc gia quan trọng trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam(VFF), quy tụ 6 đội bóng nữ gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và đội chủ nhà Thái Nguyên T&T. Giải diễn ra từ ngày 13/5 đến ngày 27/5 với 11 trận đấu tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Các cầu thủ của hai đội Thái Nguyên T&T và Hà Nội II đá trận đầu khai mạc giải. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, được tổ chức từ năm 2019, Giải Bóng đá nữ quốc gia ngày càng khẳng định vị trí trong hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia. Qua mỗi mùa giải, chất lượng chuyên môn không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc phát triển phong trào cũng như xây dựng lực lượng cho bóng đá nữ Việt Nam.



Theo Ban tổ chức, giải diễn ra đúng vào dịp địa phương triển khai chuỗi hoạt động khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên “Hồ trên núi – Trà trong mây” năm 2026, tạo nên không gian văn hóa – thể thao đầy ấn tượng. Tỉnh kỳ vọng sự kiện sẽ là cầu nối lan tỏa hình ảnh vùng đất và con người xứ Trà thân thiện, mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế, hình ảnh về một Thái Nguyên năng động với các tiềm năng du lịch phong phú, văn hóa trà độc đáo, tạo sức hút cho đầu tư và phát triển du lịch địa phương.