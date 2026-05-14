Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Khai mạc Giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia năm 2026

Tối 13/5, tại Thái Nguyên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với tỉnh Thái Nguyên khai mạc Giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia năm 2026.

Đây là giải đấu quy mô cấp quốc gia quan trọng trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam(VFF), quy tụ 6 đội bóng nữ gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và đội chủ nhà Thái Nguyên T&T. Giải diễn ra từ ngày 13/5 đến ngày 27/5 với 11 trận đấu tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

  Các cầu thủ của hai đội Thái Nguyên T&T và Hà Nội II đá trận đầu khai mạc giải. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN  

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, được tổ chức từ năm 2019, Giải Bóng đá nữ quốc gia ngày càng khẳng định vị trí trong hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia. Qua mỗi mùa giải, chất lượng chuyên môn không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc phát triển phong trào cũng như xây dựng lực lượng cho bóng đá nữ Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, giải diễn ra đúng vào dịp địa phương triển khai chuỗi hoạt động khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên “Hồ trên núi – Trà trong mây” năm 2026, tạo nên không gian văn hóa – thể thao đầy ấn tượng. Tỉnh kỳ vọng sự kiện sẽ là cầu nối lan tỏa hình ảnh vùng đất và con người xứ Trà thân thiện, mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế, hình ảnh về một Thái Nguyên năng động với các tiềm năng du lịch phong phú, văn hóa trà độc đáo, tạo sức hút cho đầu tư và phát triển du lịch địa phương.

  Các cầu thủ của hai đội Thái Nguyên T&T và Hà Nội II đá trận đầu khai mạc giải. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN  

Bên cạnh đó, việc phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức thành công giải đấu lần này là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên khẳng định năng lực điều hành các sự kiện tầm cỡ, nâng cao vị thế và uy tín, là điểm đến của các giải đấu thể thao quy mô quốc gia và quốc tế trong tương lai.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà Thái Nguyên T&T và Hà Nội II. Trước đó, là trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh thắng Hà Nội I với tỷ số 2-1./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Lào đánh giá cao hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thông tin – truyền thông

Lào đánh giá cao hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thông tin – truyền thông

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào ngày 12-13/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh đã có các cuộc gặp với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalit Mangnomek; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphan Pheuiyavong; đồng thời hội đàm với Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Vansy Kuamua nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thông tin – truyền thông và báo chí giữa hai nước.
Xem thêm

Top