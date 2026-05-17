Khai mạc giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2026

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú cho biết, giải đấu là cơ hội để các vận động viên được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của môn Bóng chuyền trên toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng. Giải đấu còn là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên, nâng cao trình độ chuyên môn, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là môn bóng chuyền; đây còn là cơ hội quý báu để các vận động viên trẻ cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ các ngôi sao bóng chuyền hàng đầu, đồng thời giúp giới chuyên môn phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới cho bóng chuyền Việt Nam.

Những pha bóng quyết liệt trên lưới giữa đội Trẻ Biên phòng và đội Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Tham dự giải năm nay có trên 400 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 24 đội bóng chuyền nam, nữ xuất sắc của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại đây các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm nhằm chọn 8 đội nam và 8 đội nữ xuất sắc nhất để thi đấu vòng Chung kết sẽ được tổ chức vào tháng 12 tại tỉnh Thái Nguyên. Giải đấu năm nay hứa hẹn là một trong những giải đấu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội nam Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội gặp đội tuyển nam Tây Ninh. Bước vào trận đấu, với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên, vận động viên của hai đội đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn, kịch tính với những màn rượt đuổi tỷ số quyết liệt và các pha cứu bóng đẹp mắt.

Vòng bảng Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra từ 16/-30/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên.

*Cũng trong tối 16/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi Video/clip “Ấn tượng Điện Biên” năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026); 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên Nguyễn Thị Thanh Chuyên nhấn mạnh, cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch Điện Biên; đồng thời tạo sân chơi sáng tạo cho các tổ chức, cá nhân, nhà sáng tạo nội dung và du khách tham gia lan tỏa hình ảnh Điện Biên. Thông qua cuộc thi nhằm góp phần xây dựng nguồn tư liệu số phục vụ công tác truyền thông, xúc tiến văn hóa và du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi Video/clip “Ấn tượng Điện Biên” năm 2026 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với hơn 200 tác phẩm dự thi ở ba thể loại: video ngắn, video dài và video ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Các tác phẩm dự thi có nội dung phong phú, phản ánh đa dạng các lĩnh vực như: lịch sử, văn hóa, du lịch, lễ hội, ẩm thực, đời sống cộng đồng và vẻ đẹp thiên nhiên, con người Điện Biên. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có góc nhìn sáng tạo, cách thể hiện hiện đại, góp phần lan tỏa hình ảnh Điện Biên trên các nền tảng số và mạng xã hội.

Tại buổi lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 16 giải thưởng, gồm: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 6 giải Khuyến khích và 2 giải chuyên đề.

Được biết, sau cuộc thi, nhiều tác giả, nhóm tác giả đoạt giải đã dành toàn bộ hoặc một phần giá trị giải thưởng để trao tặng các tổ chức bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, làng trẻ em SOS, các trường mầm non vùng cao, các bản du lịch cộng đồng và thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.