Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên”: Lan tỏa thông điệp toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an nhấn mạnh, thông qua chuỗi sự kiện, Bộ Công an mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ an ninh Tổ quốc là quyền và trách nhiệm của toàn dân; mỗi người dân là một “lá chắn”, mỗi gia đình là một “pháo đài” trong thế trận lòng dân vững chắc.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh, gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Những chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Diễn ra từ ngày 11 - 14/6, chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” gồm nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm, giao lưu với điểm nhấn là Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” vào tối 13/6. Triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn bình yên” tái hiện chặng đường gần một thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ hiện đại. Các không gian tương tác như “Khoảnh khắc và Ký ức”, “Bức tường an ninh mạng”, “Hành trình phá án” giúp người dân tìm hiểu lịch sử, truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân, nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm, nhận diện tin giả và trang bị kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường số.

Tiết mục đồng diễn về Thánh Gióng, một trong Tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, biểu tượng cho lòng yêu nước, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm và sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tại lễ khai mạc, đông đảo người dân và du khách đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Nổi bật là các tiết mục ca múa, xiếc, trình diễn sân khấu tái hiện hình tượng Thánh Gióng, hình ảnh hoa sen, quê hương, đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh năng động, nghĩa tình.

Đặc biệt, chương trình đã tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật những cuộc đấu trí thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân trong lòng đô thị Sài Gòn qua các thời kỳ, khắc họa bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành và những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tiết mục đồng diễn của thiếu nhi trong niềm tự hào dân tộc với trang phục cờ Tổ quốc. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Bộ Công an cũng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.