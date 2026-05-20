Kết nối cung - cầu để công nghệ nhanh vào thị trường

Hội thảo cũng là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thúc đẩy kết nối cung-cầu công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.



Theo bà Trần Thị Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển thị trường khoa học và công nghệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ yêu cầu tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu với sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu nhanh chóng đi vào thực tiễn; tăng cường liên kết, hợp tác 3 nhà…

Bà Trần Thị Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Thu Phương-TTXVN

"Thực tế cho thấy, Việt Nam đã có nhiều công nghệ và kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao; tuy nhiên, khoảng cách giữa bên cung công nghệ và bên có nhu cầu ứng dụng vẫn còn khá lớn. Nhiều doanh nghiệp còn khó tiếp cận công nghệ phù hợp; trong khi các tổ chức nghiên cứu cũng chưa có nhiều điều kiện kết nối hiệu quả với thị trường. Hội thảo lần này sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ cùng trao đổi, nhận diện nhu cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể", bà Trần Thị Ngọc Hà nói.

Cũng theo bà Trần Thị Ngọc Hà, Sàn giao dịch Khoa học công nghệ Việt Nam đã được kết nối thông tin, dữ liệu với 19 sàn giao dịch và các nền tảng giao dịch trên cả nước. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức có nhu cầu dễ dàng tiếp cận, tra cứu và kết nối với các chủ sở hữu công nghệ; đồng thời thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ sự kiện, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố Danh mục 112 công nghệ, giải pháp và kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao, đồng thời kết nối lên Sàn Giao dịch Công nghệ Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Tiến Dũng, Trưởng ban Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, thời gian qua, Viện Hàn lâm đã rà soát, lựa chọn các công nghệ và giải pháp có tiềm năng ứng dụng, chuyển giao để xây dựng Danh mục 112 công nghệ, giải pháp và kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao, đồng thời kết nối lên Sàn Giao dịch Khoa học công nghệ Việt Nam. Danh mục này tập hợp nhiều công nghệ thuộc các lĩnh vực như: Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, công nghệ môi trường, nông nghiệp - thủy sản, vật liệu mới, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học và thiết bị phân tích. Nhiều công nghệ đã đạt mức độ sẵn sàng tương đối cao và có khả năng triển khai trong thực tiễn sản xuất, quản lý và đời sống.

Một số hướng công nghệ đang nhận được nhiều sự quan tâm như: mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt GPTViet; các nền tảng tảng AI, IoT phục vụ công nghiệp và quản trị; các hệ thống thông tin thông minh cho nông nghiệp, thủy lợi và chuyển đổi số cho địa phương, doanh nghiệp; các công nghệ sinh học và y sinh phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các giải pháp UAV, cảm biến, viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Nhiều kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm đã từng bước đi vào thực tiễn và được chuyển giao cho doanh nghiệp, địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, môi trường, vật liệu, công nghệ thông tin, viễn thám và nông nghiệp công nghệ cao. Các công nghệ xử lý nước, quan trắc môi trường, hệ thống thông tin phục vụ quản lý tài nguyên và sản xuất nông nghiệp đã được triển khai tại nhiều địa phương, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, việc làm chủ và chuẩn bị vận hành vệ tinh LOTUSat-1 cùng hệ thống công nghệ quan sát Trái đất là bước tiến quan trọng trong năng lực công nghệ không gian của Việt Nam, phục vụ giám sát tài nguyên, thiên tai và phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các nhà khoa học Viện Hàn lâm đã giới thiệu một số kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc trong giai đoạn 2021 – 2025 có mặt trong Danh mục 112 công nghệ trên như: Hệ thống Marketing-Expro: Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương giới thiệu, quảng bá và kết nối khách hàng cho xuất khẩu; Tiềm năng phát triển chế phẩm từ hạt chanh leo trong phòng ngừa và điều trị bệnh Aizheimer…

Đại diện doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức trung gian kết nối cũng đưa ra một số nhận định về thực trạng kết nối cung - cầu công nghệ, vai trò của hoạt động tư vấn, môi giới, đánh giá công nghệ cũng như các giải pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong thời gian tới để cơ quan quản lý xây dựng các giải pháp tăng cường triển khai hiệu quả các chính sách về thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu…

Nhân dịp này, một số đơn vị, doanh nghiệp khoa học công nghệ đã ký kết biên bản ghi nhớ hướng tới hoạt động hợp tác thực chất giữa các bên nhằm nhanh chóng đưa các sản phẩm công nghệ ra thị trường./.