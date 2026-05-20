Hợp tác y tế - Điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức

Tham gia cuộc làm việc có Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175; Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y; Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Trưởng phòng Tùy viên Quốc phòng tại Đức. Về phía Đức có Thị trưởng thành phố Leipzig Burkhard Jung; Phó Thị trưởng Clemens Schülke cùng đại diện nhiều bệnh viện, cơ sở y tế và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị y tế tại địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Toà Thị chính TP Leipzig. Ảnh: Thuỳ Linh - PV TTXVN tại Đức

Trong không khí thân tình và cởi mở, hai bên cùng nhìn lại chặng đường hơn 10 năm hợp tác giữa Bệnh viện Quân y 175 và các đối tác tại Leipzig. Mối quan hệ này được đánh giá là “điểm sáng” trong hợp tác y tế giữa Việt Nam và Đức nói chung, cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố kết nghĩa Leipzig nói riêng.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt nhận định thành công lớn nhất trên chặng đường hơn 10 năm hợp tác vừa qua chính là việc xây dựng đội ngũ nhân lực y tế có trình độ chuyên môn ngày càng cao. Nhờ sự hỗ trợ chân thành và thiết thực từ phía thành phố Leipzig, nhiều bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên của Bệnh viện Quân y 175 đã có cơ hội học tập, nâng cao năng lực chuyên môn tại các bệnh viện đối tác ở Đức. Bên cạnh đó, các chuyên gia từ Leipzig cũng thường xuyên sang Việt Nam để trực tiếp tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ y tế trong nước.

Từ nền tảng hợp tác chặt chẽ đó, phía Đức đã chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến, được bệnh viện áp dụng hiệu quả trong điều trị và phục hồi chức năng. Tiêu biểu là các kỹ thuật phục hồi chức năng tim mạch, trị liệu vận động, cũng như phục hồi chấn thương chỉnh hình sau phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối.

Về phần mình, Thị trưởng Leipzig Burkhard Jung nhấn mạnh năm nay hai nước cùng hướng tới cột mốc ý nghĩa đánh dấu 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Đức (2011-2026). Ông bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc này, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác về kinh tế, nghiên cứu và khoa học. Hai thành phố vẫn còn dư địa lớn để bứt phá xa hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và chỉnh hình, qua đó, có thể ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất các thiết bị hỗ trợ thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 và Thị trưởng TP Leipzig tặng quà lưu niệm cho những cá nhân có thành tích nổi bật trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên. Ảnh: Thuỳ Linh - PV TTXVN tại Đức

Trong Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chính phủ đã xác định Bệnh viện Quân y 175 là 1 trong 6 bệnh viện trọng điểm quốc gia, được ưu tiên đầu tư phát triển theo hướng hiện đại và mang tầm quốc tế. Nhằm cụ thể hoá mục tiêu này, Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang cho biết Bệnh viện Quân y 175 và các đối tác tại thành phố Leipzig đặt trọng tâm vào việc đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Những nỗ lực này được kỳ vọng nhằm xây dựng một cơ sở y tế hiện đại, ngang tầm khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu mà Chính phủ đã đặt ra cho bệnh viện.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Leipzig, đoàn công tác Bệnh viện Quân y 175 đã có buổi hội đàm chuyên môn với Ban lãnh đạo Bệnh viện St. Georg - một trong những đối tác của Bệnh viện Quân y 175 tại Leipzig. Hai bên đã thảo luận sâu về các định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao công nghệ y học tiên tiến, đồng thời phát triển mô hình liên kết chuyên môn trực tiếp “từ chuyên khoa đến chuyên khoa”. Đặc biệt, hai bên nhấn mạnh việc xây dựng lực lượng nhân sự có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế chính là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Đáng chú ý, trong 3 năm qua, Bệnh viện St. Georg đã tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho 13 thực tập sinh của Bệnh viện Quân y 175 sang học tập, nâng cao nghiệp vụ tại Đức. Tại đây, các học viên đều được tiếp cận môi trường y tế hiện đại, tham gia trực tiếp vào quy trình chuyên môn và hoàn thành tốt chương trình đào tạo.

Nhân dịp này, Ban lãnh đạo Bệnh viện St. Georg đã tổ chức trao chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cho hai thực tập sinh của Bệnh viện Quân y 175. Đây được xem là minh chứng cụ thể khẳng định mối quan hệ ngày càng thực chất và đáp ứng đúng nhu cầu giữa hai cơ sở y tế hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh và Leipzig./.