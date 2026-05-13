Honda Việt Nam kiến nghị ưu đãi đầu tư sản xuất xe hybrid và xe điện

Bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam đã đề nghị xem xét điều chỉnh một số nội dung của Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, theo hướng làm rõ phạm vi áp dụng đối với linh kiện, bổ sung thời gian chuyển tiếp phù hợp đối với tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4 và loại trừ hoạt động sản xuất phục vụ xuất khẩu khỏi phạm vi hạn chế chuyển giao công nghệ.

Đối với lĩnh vực sản xuất phương tiện xanh, Honda Việt Nam kiến nghị tiếp tục có các chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng xe hybrid và xe máy điện; trong đó đề xuất giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô hybrid xuống mức tối đa bằng 50% so với xe sử dụng động cơ đốt trong cùng loại, đồng thời hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa đối với xe máy điện.



Doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ có hướng dẫn rõ ràng đối với các dự án sản xuất ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng cho phép gia hạn hoạt động đối với các dự án bảo đảm yêu cầu về môi trường; tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh ổn định, lâu dài.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí Thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương chúc mừng Công ty Honda Việt Nam đã tròn 30 năm xây dựng và phát triển thành công tại Việt Nam và có đóng góp lớn cho tỉnh Phú Thọ. Trước yêu cầu giai đoạn phát triển mới, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu Công ty Honda Việt Nam giữ vững triết lý sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam; cùng đồng hành với định hướng phát triển của Việt Nam và thế giới trong vấn đề môi trường, tỷ lệ nội địa hóa, phát triển hệ thống doanh nghiệp hỗ trợ; đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Đối với những kiến nghị của công ty thuộc thẩm quyền của Trung ương, tỉnh Phú Thọ sẽ có kiến nghị với Trung ương để xem xét giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giao các sở, ngành liên quan rà soát các quy định pháp luật hiện hành để có sự điều chỉnh phù hợp, trên quan điểm là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành lập từ năm 1996, Honda Việt Nam hiện có 3 nhà máy sản xuất xe máy và 1 nhà máy sản xuất ô tô với tổng số hơn 10 nghìn lao động. Hiện Honda Việt Nam giữ vị trí dẫn đầu thị phần xe máy tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất ô tô, xe hybrid và xe máy điện.

Trong 4 tháng qua, Honda Việt Nam sản xuất hơn 882 nghìn xe máy và gần 4,4 nghìn ô tô; doanh số bán xe máy đạt gần 877 nghìn xe. Doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Thọ gần 5.935 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước./.