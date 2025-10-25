Hội nghị cấp cao APEC 2025: Việt Nam cam kết mạnh mẽ với tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế ở châu Á – Thái Bình Dương

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc về chuyến tham dự Hội nghị APEC của Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Trường Giang - PV TTXVN tại Hàn Quốc

- Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và mục đích của việc Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc?

+ Đại sứ Vũ Hồ: Đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu sẽ dự Hội nghị Cấp cao APEC 2025 từ ngày 29/10 đến ngày 1/11 tại Gyeongju, Hàn Quốc. Đây không chỉ là sự kiện thường niên mà còn là cơ hội để các nền kinh tế tham gia APEC, trao đổi định hướng chính sách, thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo – những yếu tố then chốt để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Việt Nam tham gia sự kiện này còn thể hiện cam kết mạnh mẽ với tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế ở châu Á – Thái Bình Dương. Đây là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và luôn đồng hành cùng khu vực hướng tới mục tiêu “Kết nối – Đổi mới – Thịnh vượng”. Tham dự Hội nghị cũng giúp Việt Nam khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động trong việc định hình cấu trúc hợp tác khu vực, chuẩn bị cho việc đăng cai APEC 2027.

- Phóng viên: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, xin Đại sứ cho biết những nội dung, chủ đề của APEC năm nay và những ưu tiên mà Việt Nam quan tâm?

+ Đại sứ Vũ Hồ: Chủ đề APEC 2025 là “Xây dựng tương lai bền vững: Kết nối – Đổi mới – Thịnh vượng”. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến 3 nhóm nội dung gồm: Thúc đẩy tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon; Tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và thương mại số, tận dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để mở rộng thị trường và hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam cũng sẽ có tiếng nói xây dựng, đóng góp thực chất cho định hướng hợp tác APEC trong giai đoạn mới, đặc biệt là những nội dung gắn với lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp.

- Phóng viên: APEC là diễn đàn quy tụ nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới, trong đó có các đối tác chiến lược toàn diện và là các đối tác kinh tế, thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Đại sứ đánh giá thế nào về nỗ lực gia tăng ảnh hưởng của Việt Nam trong nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao vị thế đối ngoại trên các diễn đàn đa phương?

+ Đại sứ Vũ Hồ: Việt Nam ngày càng khẳng định hình ảnh là thành viên năng động, có trách nhiệm trong các cơ chế đa phương, trong đó APEC là một diễn đàn quan trọng. Từ khi gia nhập APEC năm 1998, Việt Nam đã 2 lần đăng cai thành công APEC (năm 2006 và 2017) và sắp tới là năm 2027, qua đó thể hiện uy tín, năng lực tổ chức và đóng góp sáng kiến.

Trên thực tế, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của đầu tư và thương mại quốc tế, là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều nền kinh tế APEC như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Singapore... Những nỗ lực hội nhập sâu rộng thông qua việc thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, giúp tiếng nói của Việt Nam trong APEC được lắng nghe và tôn trọng.



- Phóng viên: APEC cũng đồng thời là kênh quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu. Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tổ chức tại Gyeongju. Đại sứ đánh giá thế nào về tác động của chuyến đi đến quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc?

+ Đại sứ Vũ Hồ: Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Gyeongju mang ý nghĩa song hành: vừa là tham gia hoạt động đa phương, vừa là dịp thúc đẩy hợp tác với các nền kinh tế thành viên. Trong khuôn khổ Hội nghị, dự kiến Chủ tịch nước sẽ tiếp xúc với lãnh đạo Hàn Quốc và nhiều đối tác là lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên. Các bên sẽ thảo luận định hướng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như chuỗi cung ứng công nghệ cao, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, an ninh phi truyền thống và giao lưu nhân dân.

Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ phát triển tốt đẹp cả về kinh tế, chính trị lẫn giao lưu nhân dân; để duy trì và nuôi dưỡng sự bền vững của mối quan hệ này, hiểu biết lẫn nhau sâu sắc là điều kiện tiên quyết. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hàn Quốc đã có những tiếp xúc, trao đổi rất thường xuyên thông qua cả các chuyến viếng thăm lẫn nhau và tại các hoạt động đa phương. Chỉ tính riêng trong hai năm 2024 và 2025, nhiều lãnh đạo Việt Nam đã thăm Hàn Quốc, đó là các chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 8/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 6/2024) và nay là Chủ tịch nước Lương Cường.

Như vậy, Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Cấp cao APEC kết hợp thăm Hàn Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng, vừa thể hiện sự ủng hộ với chủ nhà APEC vừa góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt–Hàn. Các trao đổi sẽ tạo nền tảng cho hợp tác toàn diện thực chất hơn, đặc biệt khi hai nước hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992–2027).

- Phóng viên: Theo Đại sứ, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội gì cho việc đăng cai APEC vào năm 2027?

+ Đại sứ Vũ Hồ: Việt Nam luôn coi trọng việc đang cai các sự kiện đa phương, trên thực tế đã tổ chức thành công nhiều sự kiện đa phương kể từ những năm 90 của thế kỷ trước đến nay. Các Hội nghị Cấp cao APEC 2006 và 2017 đều thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu đậm của Việt Nam trong lòng các đại biểu.

APEC 2027 là thời cơ vàng để Việt Nam quảng bá hình ảnh quốc gia, khẳng định vai trò đầu tàu trong hợp tác khu vực, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội.

Tổ chức thành công APEC 2027, Việt Nam sẽ có cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước đổi mới, năng động, phát triển mạnh mẽ; từ đó đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và văn hóa, nâng cao vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội vàng để Việt Nam thu hút đầu tư và du lịch chất lượng cao, đặc biệt trong đổi mới sáng tạo, kinh tế số, năng lượng xanh hướng tới phát triển bền vững. Các doanh nghiệp cũng có thêm cơ hội lớn để kết nối, mở rộng kinh doanh và tham gia các thị trường toàn cầu.



- Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!