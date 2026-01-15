Hội chợ Mùa Xuân 2026: Thương vụ kiến tạo không gian giao thương đa chiều

Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội), gian hàng của thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: VNP

Sẽ diễn ra từ ngày 2 – 8/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Hội chợ Mùa Xuân 2026 không đơn thuần là sự kiện trưng bày mua sắm mùa vụ. Với quy mô tổ chức lớn, cơ cấu phân khu được thiết kế bài bản, sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, hội chợ được kỳ vọng tạo nên không khí giao thương sôi động ngay từ những ngày đầu năm, đồng thời phản ánh rõ nét bức tranh năng lực sản xuất, sáng tạo và tiêu dùng của nền kinh tế Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của hội chợ là Triển lãm quốc tế chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026). Với chủ đề “From Materials to Markets – One Completed Value Chain”, triển lãm không chỉ quy tụ doanh nghiệp đầu chuỗi và cuối chuỗi, mà còn kiến tạo một diễn đàn kết nối xuyên suốt từ nguyên liệu, thiết kế, sản xuất đến phân phối. Sự kết hợp giữa hoạt động giao thương B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) và B2C (doanh nghiệp với người tiêu dùng) trên quy mô quốc gia cho thấy cách tiếp cận mới thay vì xúc tiến rời rạc từng khâu, hội chợ hướng tới việc hoàn chỉnh chuỗi giá trị, nâng cao khả năng tham gia sâu hơn của doanh nghiệp Việt Nam vào mạng lưới sản xuất và phân phối toàn cầu.

Sản phẩm cà phê Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của khách hàng. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Đáng chú ý, đóng góp vào thành công chung của Hội chợ Mùa Xuân 2026 không thể không nhắc đến vai trò chủ động, sớm và có chiều sâu của hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Ngay từ giữa tháng 1/2026, các Thương vụ đã đồng loạt triển khai thông tin, quảng bá, kết nối, mời gọi đối tác nước ngoài tham gia hội chợ, coi đây là một điểm chạm quan trọng để đưa doanh nghiệp quốc tế tiếp cận trực tiếp với thị trường, năng lực sản xuất và môi trường đầu tư của Việt Nam.

Từ thị trường Nhật Bản, bà Quyền Thị Thúy Hà, Trưởng Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka cho biết, ngay sau khi có thông tin chính thức về hội chợ, Thương vụ đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm mời gọi, tổ chức các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản sang Việt Nam tham gia gian hàng, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thực tiễn những năm qua cho thấy, xúc tiến thông qua hội chợ, triển lãm đã và đang trở thành kênh hiệu quả, góp phần thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam – Nhật Bản phát triển ổn định và thực chất.

Theo bà Quyền Thị Thúy Hà, hiện nay hàng hóa Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 3 – 5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Nhật Bản cho thấy dư địa thị trường còn rất lớn. Đặc biệt, các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, ô tô, sản phẩm gia dụng và thực phẩm vẫn còn nhiều không gian để doanh nghiệp Việt Nam gia tăng hiện diện.

Đối với ngành dệt may, da giày, việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực (RCEP) giúp hàng hóa Việt Nam có lợi thế đáng kể về quy tắc xuất xứ nhờ nguồn nguyên liệu khu vực, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh khi tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Không chỉ vậy, các khuôn khổ hợp tác và hiệp định thương mại mà hai nước cùng tham gia đang tạo tác động lan tỏa mạnh mẽ tới chuỗi cung ứng ngành điện tử, ô tô, dệt may tại Việt Nam. Đối tác trong khối RCEP hiện cung cấp tới 66% tổng giá trị nhập khẩu linh kiện, bộ phận điện tử của Việt Nam, giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm và gia tăng lợi thế khi xuất khẩu sang Nhật Bản. Trên cơ sở đó, Thương vụ Việt Nam tại Osaka đang tích cực mời gọi doanh nghiệp Nhật Bản trong những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và tiềm năng hợp tác cao tham gia Hội chợ Mùa Xuân, qua đó mở ra những cơ hội kết nối giao thương và đầu tư mang tính đột phá.

Tại thị trường Hoa Kỳ, ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết, hệ thống 4 Thương vụ tại Hoa Kỳ đang phối hợp chặt chẽ để quảng bá và mời gọi doanh nghiệp Mỹ tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026. Đây được coi là nỗ lực cụ thể nhằm đưa hình ảnh môi trường đầu tư, năng lực sản xuất và con người Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, đồng thời tạo tiền đề cho mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài, thực chất.

Theo ông Đỗ Ngọc Hưng, việc lựa chọn doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia hội chợ được thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên chất lượng thay vì dàn trải, tập trung vào các lĩnh vực có mức độ tương thích cao về nhu cầu và năng lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ. Mục tiêu xuyên suốt là đưa được những đối tác thực sự tiềm năng về Việt Nam, không chỉ để tham quan, trưng bày mà còn để hình thành các kết nối kinh doanh cụ thể, bền vững sau hội chợ.

Song hành với nỗ lực của hệ thống Thương vụ ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào Hội chợ Mùa Xuân 2026. Không ít doanh nghiệp coi đây là điểm hẹn quan trọng để giới thiệu năng lực sản xuất, sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường xuất khẩu, trong bối cảnh yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu Việt ngày càng trở nên cấp thiết.

Bà Đặng Thị Tươi, Giám đốc đối ngoại Tập đoàn CT Group cho biết, tham gia hội chợ lần này, CT Group dự kiến giới thiệu loạt sản phẩm công nghệ cốt lõi do tập đoàn nghiên cứu và phát triển, từ máy bay không người lái, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử đến các giải pháp về năng lượng mới, tiền số xanh và sàn tín chỉ carbon.

Theo bà Đặng Thị Tươi, Hội chợ Mùa Xuân không chỉ là không gian trưng bày, mà còn là dịp để doanh nghiệp Việt Nam khẳng định bước chuyển về tư duy phát triển từ gia công sang làm chủ công nghệ, thiết kế và chuỗi giá trị, với dấu ấn “Made by Vietnam”.

Cùng chung kỳ vọng, ông Nguyễn Bá Đoàn, Giám đốc kinh doanh Nhà máy sản xuất công nghệ cao Việt Hàn đánh giá, hội chợ sẽ là nơi hội tụ các cơ hội kết nối sản xuất và giao thương giữa doanh nghiệp trong nước với các đối tác, nhà nhập khẩu quốc tế. Doanh nghiệp không chỉ kỳ vọng quảng bá sản phẩm, mà còn trông đợi những đơn hàng cụ thể, tạo động lực mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế.

Từ những nỗ lực chuẩn bị đồng bộ của Bộ Công Thương, hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp, có thể thấy Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang được đặt trong một kỳ vọng lớn hơn khuôn khổ của một sự kiện thương mại thông thường. Đó là kỳ vọng về một không gian kết nối đa chiều, nơi xúc tiến thương mại được triển khai theo chiều sâu chuỗi giá trị, nơi doanh nghiệp Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trong các mạng lưới sản xuất phân phối khu vực và toàn cầu, qua đó góp phần cụ thể hóa mục tiêu thúc đẩy sản xuất, thương mại và tăng trưởng bền vững ngay từ những ngày đầu năm mới./.