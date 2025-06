Hoàn thiện Hồ sơ đề cử ghi danh Văn khắc Hán Nôm núi Non Nước vào Danh mục di sản tư liệu

Tiến sĩ Helen Jarvis, Chủ tịch Tiểu ban hồ sơ của Ủy ban Ký ức Thế giới UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Đây là hoạt động nhằm tham vấn ý kiến chuyên gia quốc tế, nhà khoa học, nhà quản lý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ đề cử ghi danh "Văn khắc Hán Nôm núi Non Nước, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình" vào Danh mục di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương.



Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường cho biết, di tích núi Non Nước không chỉ nổi tiếng với các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đặc biệt mà còn là kho tàng di sản tư liệu đặc sắc. Hệ thống Văn khắc Hán Nôm trên vách đá tại đây mang nhiều ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng và văn học - nghệ thuật. Hệ thống không chỉ phản ánh sự hiện diện và phát triển của di văn Hán Nôm tại vùng đất cố đô mà còn là minh chứng sinh động cho quá trình giao lưu văn hóa, tư tưởng, tín ngưỡng của các triều đại phong kiến Việt Nam qua nhiều thế kỷ. Trong tổng số 43 văn bia hiện còn trên núi có 37 bản Văn khắc Hán Nôm niên đại trải dài từ thời Trần đến đầu thế kỷ XX. Đây là kho tàng sử liệu, văn liệu phong phú và quý giá, xác thực, ghi lại những sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử gắn với núi Non Nước và vùng đất Ninh Bình, cả nước và khu vực. Đây là các bản khắc độc bản những tác phẩm thơ, văn ngự chế của các vị vua, thơ đề vịnh của thi nhân, cùng nét đặc sắc thư pháp, văn tự (chữ Nôm, chữ húy).

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Tấn Cường thông tin, hội thảo quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong nước và các học giả quốc tế uy tín. Sự đa dạng này không chỉ thể hiện ở phạm vi địa lý mà còn ở tính đa ngành, liên ngành của các hướng tiếp cận. Những trao đổi học thuật sâu sắc, phát hiện mới và đề xuất tâm huyết được trình bày tại hội thảo không chỉ làm phong phú thêm nhận thức về di sản Văn khắc Hán Nôm núi Non Nước mà còn cung cấp luận cứ khoa học vững chắc cho việc xây dựng Hồ sơ đề cử UNESCO công nhận đây là một Di sản tư liệu của nhân loại.