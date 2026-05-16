Hai tỉnh An Giang, Cà Mau có Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự mới

Thủ trưởng Quân khu 9 và lãnh đạo tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Phạm Hoàng Nam công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Đại tá Nguyễn Việt Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Tiến Hải bày tỏ tin tưởng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng và Đại tá Nguyễn Việt Thắng sau khi nhận nhiệm vụ tại tỉnh nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, lực lượng vũ trang tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, tập trung chuẩn bị tốt các cuộc diễn tập theo kế hoạch và phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 khẳng định, việc bố trí Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không phải người địa phương là chủ trương quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết của Trung ương và Quân ủy Trung ương. Chính ủy Quân khu 9 đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thường xuyên rà soát, hoàn thiện, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng đồng bộ với tổ chức lực lượng theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương...*Trước đó, ngày 14/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.