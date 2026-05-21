Hải Phòng xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều năm 2026





Ông Trần Duy Thược, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thanh Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN



Theo UBND xã Thanh Hà, địa phương có trên 938ha vải; trong đó, gần 500ha là vải chính vụ. Năm 2026, sản lượng vải ước đạt khoảng 5.500 tấn, bằng 40% sản lượng năm 2025. Toàn xã có hơn 250ha vải được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP chia thành 17 tổ sản xuất, có 18 vùng sản xuất vải được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu đi các thị trường như Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thái Lan…



Chủ tịch UBND xã Thanh Hà Trần Duy Thược cho biết, xã Thanh Hà có đất đai màu mỡ, thích hợp với nhiều loại cây trồng cho năng suất cao, nhiều loại cây ăn quả đặc sản, đặc biệt là vải thiều Thanh Hà. Xuất phát từ chất lượng thơm, ngon đặc trưng riêng có, vải thiều Thanh Hà được người tiêu dùng biết đến từ lâu như là một đặc sản trái cây Việt Nam. Năm 2007, vải thiều Thanh Hà được cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Sản phẩm cũng đã đạt giải thưởng Thương hiệu vàng – Logo và Slogan ấn tượng, được tôn vinh là Tinh hoa đặc sản ba miền. Vải thiều Thanh Hà là nông sản của thành phố nằm trong danh mục các sản phẩm được bảo hộ độc quyền chỉ dẫn địa lý tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Hiện nay, 100% diện tích vải ở Thanh Hà sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, xuất khẩu. Những năm qua, vải thiều Thanh Hà ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Cây vải thiều đã mang lại thu nhập hàng trăm tỉ đồng cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.



Chuẩn bị cho tiêu thụ vải năm 2026, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về sản phẩm bằng nhiều hình thức, phối hợp với các trung tâm thương mại và siêu thị để kết nối tiêu thụ. Cùng với đó, tại các thôn Hào Xá 1, Hào Xá 2, Lại Xá 1, Lại Xá 2 và Thúy Lâm 1, xã bố trí bãi đỗ xe rộng, có các điểm tập kết thu mua vải tập trung, nâng cấp đường giao thông để tạo thuận lợi trong lưu thông… Tại hội nghị, ý kiến đại diện các hợp tác xã, nông dân trực tiếp sản xuất vải bày tỏ mong muốn tiếp tục được chính quyền và ngành nông nghiệp tập huấn về xây dựng thương hiệu sản phẩm, đa dạng hóa phương thức tiêu thụ và đầu tư công nghệ chế biến. Ông Lê Văn Lình, Bí thư Chi bộ thôn Thúy Lâm 1 đề nghị, các cấp, các ngành tăng cường chế biến sâu để gia tăng giá trị từ quả vải, giảm áp lực tiêu thụ; hỗ trợ các hợp tác xã về cơ sở đóng gói; mở rộng các tuyến đường giao thông nội đồng để vận chuyển thu hoạch vải thuận tiện. Giúp nông dân ứng dụng công nghệ số vào quản lý vườn tược… Ký kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ giữa các doanh nghiệp với các hợp tác xã, tổ sản xuất vải tại xã Thanh Hà. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Hội nghị cũng thu hút sự quan tâm tham dự của nhiều đối tác lớn thu mua và xuất khẩu vải thiều sang các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Singapore... Đánh giá cao chất lượng vải thiều, các doanh nghiệp khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành với địa phương trong tiêu thụ sản phẩm. Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam cho biết, năm 2026 dự kiến xuất khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều. Ông Nguyễn Khắc Tiến, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, với 7 năm làm cầu nối đưa vải thiều Thanh Hà ra thế giới, doanh nghiệp không chỉ xuất khẩu quả vải mà còn giới thiệu quảng bá những giá trị văn hóa, tinh hoa sản phẩm nông nghiệp của Thanh Hà, của Hải Phòng ra thế giới để chuẩn bị cho mùa vụ năm 2026, doanh nghiệp đã đầu tư nâng công suất xông khử trùng vải phục vụ xuất khẩu gấp 3 lần năm trước để đáp ứng đơn hàng từ các thị trường; tập trung đầu tư vào công nghệ để quản lý việc thu hoạch, đánh giá chất lượng các vùng nguyên liệu để kịp thời khích lệ bà con nông dân.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng phát triển thêm một số sản phẩm chế biến sâu từ quả vải để hướng tới đa dạng sản phẩm xuất khẩu từ vải tới các thị trường quốc tế. “Thời gian qua, người nông dân Thanh Hà đã thay đổi tư duy sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn, nhu cầu của thị trường. Chúng tôi mong muốn chuỗi liên kết với địa phương ngày càng phát triển và cam kết sẽ đồng hành cùng bà con nông dân để đưa nhiều hơn các nông sản của Thanh Hà đến với nhiều thị trường”, ông Nguyễn Khắc Tiến chia sẻ.



Chủ tịch UBND xã Thanh Hà Trần Duy Thược cam kết, địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến tiêu thụ vải thiều. Ông Thược đề nghị cơ quan chuyên môn tăng tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ thương hiệu vải thiều Thanh Hà, chỉ thu hoạch khi vải đủ độ chín, tuân thủ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật được khuyến cáo, không sử dụng tem nhãn mác bao bì vải Thanh Hà để đóng gói vải nơi khác. Phòng Kinh tế xã quản lý tốt vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn thành phố nắm bắt thị trường, định hướng tiêu thụ; phối hợp với công an xã đảm bảo an toàn giao thông trong tiêu thụ. Công an xã đảm bảo thuận lợi về lưu thông cho các phương tiện giao thông về thu mua vải và tham quan du lịch; đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương trong mùa thu hoạch. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Đánh giá chung, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho rằng năm nay việc tiêu thụ, đặc biệt là xuất khẩu vải rất thuận lợi, nét mới là có thêm những đối tác doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH Dragon Berry International Việt Nam. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng Lương Thị Kiểm cho biết cùng với việc phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo sản xuất ngay từ đầu vụ, ngành cũng đã triển khai ký cam kết với các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở này thực hiện đúng cam kết, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp mã số vùng trồng, mã số đóng gói, tránh gian lận, mua bán mã số, sử dụng sai mã số làm ảnh hưởng đến thương hiệu.

Để giữ vững thị trường và mở rộng được thị phần cho quả vải thiều, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và môi trường Hải Phòng đề nghị cơ quan chuyên môn cùng các địa phương tăng cường kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát tốt công tác kiểm dịch thực vật. “Đến thời điểm này, các địa phương đã thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, thời vụ vải vẫn còn dài, vải thiều chính vụ đầu tháng 6 mới thu hoạch nên từ nay đến cuối vụ, các địa phương cần phải tiếp tục chỉ đạo bà con tập trung chăm sóc, nâng cao chất lượng cho quả vải”, bà Lương Thị Kiểm lưu ý.

Tại chương trình, Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ Rồng Đỏ, Công ty TNHH Dragon Berry International Việt Nam đã ký kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ vải với các tổ sản xuất vải trên địa bàn xã Thanh Hà./.