Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình trọng điểm

Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại quần thể di tích Bến K15, phường Đồ Sơn cùng 12 điểm cầu tại các dự án trên địa bàn thành phố. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự tại điểm cầu chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân nhấn mạnh, việc đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình với tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc. Đồng thời, khẳng định quyết tâm của thành phố trong đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân.

14 công trình, dự án trọng điểm được Hải Phòng được khởi công, khánh thành trong dịp này gồm: Khánh thành dự án đầu tư xây dựng, tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15, quận Đồ Sơn; khởi công dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Cát Bi tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, phường Hải An; Khởi công tuyến đường nối quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn tránh xã Vĩnh Bảo và tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 đoạn qua phường Kiến An; khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên – xây dựng cầu Văn Úc 2; khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư mới xã Mao Điền; khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp Hoàng Diệu, Bình Giang, Nam Tràng Cát; dự án xây dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2; khánh thành dự án xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương; Công trình đường dây và Trạm biến áp 110kV Tứ Minh (Đại An 2). Tổng mức đầu tư của các công trình, dự án này là trên 24.700 tỷ đồng.

Trong số các dự án được khởi công, nổi bật là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu do Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 245,03 ha tại xã Gia Phúc, tổng mức đầu tư hơn 3.388 tỷ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng. Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, xanh và bền vững, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, môi trường, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dự kiến từ quý IV/2026, dự án sẽ bắt đầu thu hút đầu tư và đưa hạ tầng vào khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Hải Phòng giai đoạn 2026-2030.

Theo đại diện Tập đoàn Hòa Phát, Khu công nghiệp Hoàng Diệu là khu công nghiệp đầu tiên của tập đoàn tại Hải Phòng, được quy hoạch đồng bộ với cơ sở lưu trú cho công nhân, chuyên gia cùng các dịch vụ tiện ích phục vụ khu công nghiệp. Chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật, góp phần thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tăng thu ngân sách cho thành phố.

Ông Đỗ Mạnh Hiến (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng cùng các đại biểu ấn nút khởi công xây dựng Công viên tượng đài chiến thắng Cát Bi. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

Cũng trong dịp này, thành phố khánh thành Công trình Đường dây và Trạm biến áp 110kV Tứ Minh (Đại An 2) do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 119 tỷ đồng. Công trình gồm 2,09 km đường dây 110kV mạch kép và trạm biến áp quy mô 3 máy biến áp, giai đoạn đầu lắp đặt 1 máy công suất 63MVA-110/22kV. Dự án được triển khai trong 5 tháng góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải cho các khu công nghiệp Đại An, Đại An mở rộng, Tân Trường, Lai Cách; đồng thời chống quá tải cho các trạm biến áp khu vực, nâng cao chất lượng cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng.

Tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố khởi công Dự án đầu tư xây dựng Công viên Tượng đài Chiến thắng Cát Bi với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 2,68 ha, gồm công viên, quảng trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và tượng đài cao 14,4 m bằng chất liệu đồng đặt trên đế phù điêu đá cao 4,5 m. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mỹ thuật, lịch sử và văn hóa tại cửa ngõ hàng không của thành phố Cảng.

Ông Cao Hoàng Dương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mỹ thuật Trung ương, đại diện đơn vị thi công, cho biết công trình không chỉ là dự án xây dựng đơn thuần mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng, thể hiện dấu ấn lịch sử và tinh thần bất khuất của quân và dân Hải Phòng. Đơn vị cam kết huy động những nghệ nhân, nhà điêu khắc và thợ lành nghề nhất để bảo đảm chất lượng nghệ thuật, hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Một dự án công nghiệp lớn khác được khởi công là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bình Giang do Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích gần 148 ha, tổng mức đầu tư 1.755 tỷ đồng, triển khai tại các xã Thượng Hồng và Nguyễn Lương Bằng thuộc Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng. Khu công nghiệp được định hướng trở thành khu công nghiệp sạch, hiện đại, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, viễn thông, công nghiệp hỗ trợ; dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động sau khi hoàn thành.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Phạm Phúc Hiếu cho biết: Dự án sẽ góp phần hình thành cực tăng trưởng mới phía Tây Hải Phòng, thúc đẩy thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của thành phố trong giai đoạn phát triển mới./.