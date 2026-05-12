Hà Nội và Viêng Chăn thúc đẩy hợp tác toàn diện giai đoạn mới

Phát biểu tại hội đàm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội; đồng thời khẳng định chuyến thăm lần này thể hiện quyết tâm của Viêng Chăn trong việc tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung và giữa hai Thủ đô nói riêng.

Lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế thế giới, thiên tai và áp lực đô thị hóa, song Viêng Chăn vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, tập trung cải cách quản lý đô thị, phát triển hạ tầng và nâng cao đời sống người dân. Đồng chí Athsaphangthong Siphandone đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chính quyền địa phương, quản lý đô thị, cải cách hành chính….

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Viêng Chăn Atsaphangthong Siphandone chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội và Ban Tuyên huấn Thành ủy Viêng Chăn giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: An Đăng - TTXVN



Trong khuôn khổ hội đàm, hai bên tiến hành ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực: tuyên giáo - dân vận, phụ nữ, thanh niên, ngoại vụ, công thương, giáo dục và y tế. Đây được đánh giá là cơ sở quan trọng nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030, thúc đẩy quan hệ Hà Nội - Viêng Chăn phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững…/.