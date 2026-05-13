Hà Nội đẩy nhanh tiến độ Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội hơn 9.000 ha

Ngày 13/5/2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư về tiến độ triển khai Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư, dự án trước đây có tên Khu đô thị thể thao Olympic, đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 17/12/2025. Dự án có quy mô khoảng 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Dự án được quy hoạch theo 4 phân khu chức năng gồm: Đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao. Đây được xem là một trong những dự án chiến lược nhằm hình thành cực tăng trưởng mới phía Nam Hà Nội, gắn phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng giao thông lớn của thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, đến nay công tác đo đạc, xác định ranh giới đất đã hoàn thành trên toàn bộ phạm vi dự án. Các địa phương đã tổ chức họp dân, công bố chủ trương giải phóng mặt bằng, đồng thời triển khai các thủ tục thu hồi đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường tại một số khu vực thuộc phân khu B. Song song với đó, các đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý việc di dời hạ tầng kỹ thuật, rà soát hành lang tuyến điện 500kV và chuẩn bị hoàn trả các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng trong quá trình thi công.

Hiện nhà đầu tư đang tập trung nguồn lực triển khai quần thể Sân vận động Hùng Vương với quy mô khoảng 135.000 chỗ ngồi. Theo kế hoạch, công trình này sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027. Tại công trường, nhiều hạng mục nền móng, kết cấu, dầm sàn và hệ thống hạ tầng phụ trợ đang được triển khai đồng thời. Các tuyến giao thông kết nối, khu bãi đỗ xe, cảnh quan và các hạng mục dịch vụ phục vụ tổ hợp thể thao cũng đang được chuẩn bị đầu tư.

Tuy nhiên, đại diện nhà đầu tư cho biết quá trình triển khai dự án hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; trong đó, đáng chú ý là thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư; việc lựa chọn đơn vị thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật còn chậm; thiếu nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương. Bên cạnh đó, tại khu vực công trường đã xuất hiện tình trạng hàng quán tự phát, ảnh hưởng đến mỹ quan và an ninh trật tự. Một số vị trí vẫn chưa thể bàn giao do liên quan đến đất ở, đất nông nghiệp, nghĩa trang và công trình thủy lợi.

Từ thực tế trên, nhà đầu tư kiến nghị thành phố sớm phê duyệt các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư; chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật; đồng thời xem xét thành lập tổ công tác chuyên trách nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng trong năm 2026.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã Thượng Phúc, Dân Hòa, Thường Tín và Tam Hưng cho biết ngay sau khi thành phố triển khai chủ trương thực hiện dự án, các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đoàn thể; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo các địa phương, quá trình triển khai bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và sự đồng thuận của người dân đối với dự án.

Tuy vậy, các địa phương cũng phản ánh một số khó khăn liên quan đến cơ chế chính sách đối với đất dịch vụ; việc di dời mồ mả; bố trí tái định cư; cũng như xử lý các trường hợp đất ở tồn tại nhiều năm nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Nhiều ý kiến đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm tháo gỡ vướng mắc, đồng thời hỗ trợ đầu tư hạ tầng, giao thông, thiết chế văn hóa và có giải pháp đào tạo nghề, tạo sinh kế cho người dân sau khi thu hồi đất.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng cho biết địa phương sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, giám sát; đưa kết quả giải phóng mặt bằng vào tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên; chủ động nắm bắt tình hình dư luận để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế phát sinh điểm nóng trong quá trình triển khai dự án.

Theo đại diện các sở, ngành, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, di dời mồ mả và bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án. Các đơn vị cũng đang phối hợp rà soát quỹ đất tái định cư, ưu tiên bố trí gần nơi ở cũ để thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Đại diện Công an thành phố đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án; đồng thời lưu ý nhà đầu tư và các đơn vị thi công tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực công trường.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là một trong những dự án đầu tiên được triển khai theo cơ chế đặc thù dành cho Thủ đô theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội. Theo Chủ tịch UBND thành phố, dù mới triển khai gần 5 tháng nhưng qua kiểm tra thực tế, hình hài của tổ hợp thể thao hiện đại đã dần hiện rõ. Với năng lực của nhà đầu tư cùng sự phối hợp của các cấp chính quyền, mục tiêu hoàn thành khu thể thao vào tháng 7/2027 là có cơ sở.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra thực địa công trường Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư và đánh giá cao sự vào cuộc của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ triển khai hạ tầng kết nối và khu vực trung tâm sân vận động. Đồng thời cho biết, dự án sẽ được triển khai đồng bộ với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm khác như mở rộng Quốc lộ 1A, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao… qua đó tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô theo hướng đô thị hóa hiện đại.

Nhấn mạnh khối lượng công việc thời gian tới còn rất lớn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30/6/2026. Đối với các địa phương còn khó khăn về nhân lực, thành phố sẽ xem xét tăng cường cán bộ hỗ trợ để bảo đảm tiến độ chung.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lưu ý các địa phương cần quan tâm công tác chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất. Theo Chủ tịch UBND thành phố, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, đời sống và phương thức lao động của người dân sẽ thay đổi lớn; do đó, các xã, phường cần chủ động xây dựng phương án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch mới của khu vực.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm tạo đồng thuận cao trong nhân dân, hạn chế tối đa việc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế khi cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố đã được ban hành đầy đủ. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành tiếp tục chủ động xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch dài hạn, bảo đảm phát triển đô thị bền vững trong giai đoạn mới.

Cũng trong ngày 13/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Vũ Đại Thắng đã kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển phía Nam thành phố (Quốc lộ 21C). Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng trước ngày 15/6, phấn đấu thông tuyến vào dịp Quốc khánh 2/9/2026./.



