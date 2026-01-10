Giới trẻ với xu hướng tìm về các không gian cổ kính chụp ảnh dịp năm mới

Khu di tích Trường Dục Thanh, phường Phan Thiết là một trong những “địa chỉ” chụp hình Tết của nhiều bạn trẻ. Sáng 10/1, thời tiết se lạnh cùng ánh nắng dịu nhẹ, khuôn viên Trường Dục Thanh đông đúc người diện áo dài truyền thống chụp ảnh. Nét cổ kính, trầm mặc của ngôi trường đầy sức hút với giới trẻ mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Những dãy nhà gỗ xưa, mái ngói rêu phong, bảng đen, bàn ghế mộc mạc... gợi lại không gian học đường đầu thế kỷ XX, tạo nên hình ảnh hoài niệm rất được các bạn trẻ yêu thích khi chụp ảnh đầu năm. Cùng với đó, khuôn viên trường rợp bóng cây xanh, khiến mỗi khung hình đều toát lên vẻ đẹp thanh bình.

Mong muốn có bộ ảnh đẹp trong dịp năm mới, nhóm bạn của Nguyễn Hoài Thương, phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) đã chọn thuê trang phục và ê-kíp chụp ảnh chuyên nghiệp. Cả nhóm tranh thủ từng giây phút, bàn ý tưởng từ trước, để buổi chụp ảnh diễn ra thuận lợi.

“Chúng tôi chọn Trường Dục Thanh vì đây là biểu tượng của Phan Thiết. Các bức tường gỗ, lối đi nhỏ quanh Nhà Ngư, Ngọa Du Sào hay giếng cổ, đều trở thành “góc check-in” lý tưởng. Kiến trúc cổ, thiên nhiên xanh mát và không gian yên tĩnh làm cho những tà áo dài, áo dài cách tân hay trang phục truyền thống ngày Tết càng thêm nổi bật”, Hoài Thương chia sẻ.

Thanh Minh Tự tại phường Phú Thủy cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ngôi chùa cổ gần 150 tuổi nằm ẩn mình trong lòng phố biển có cổng tam quan to lớn. Chánh điện được xây bằng gạch thẻ, trụ cột kèo bằng gỗ, mái ngói âm dương, nền lót gạch đỏ. Bao quanh Thanh Minh Tự là một hồ nước với nhiều đàn cá đủ sắc màu, phía sau là vườn cây trái và hồ sen rộng lớn. Nơi đây thu hút đông thanh niên đến vui chơi, chụp ảnh, nhất là vào thời điểm sáng sớm và buổi chiều. Nhiều người mang theo đạo cụ như cành hoa mai, hoa đào, nón lá và miếng hắt sáng, với mong muốn có bộ ảnh đón Tết như ý. Các nhóm bạn thay phiên nhau trang điểm, điều chỉnh trang phục và hướng dẫn tạo dáng. Không khí vui tươi, nhộn nhịp nhưng trật tự, để ai cũng có bộ ảnh đẹp, lưu giữ khoảnh khắc đầu Xuân.

Lựa chọn buổi chiều cùng nhóm bạn để chụp ảnh, chị Phùng Thị Thục Trinh (phường Phan Thiết) cho biết: “Buổi sáng nắng lên đẹp để chụp ảnh nhưng sợ mọi người đến đông, dễ bị dính người nên nhóm chúng tôi chọn buổi chiều, cũng vẫn rất lý tưởng. Không gian nơi đây thanh tịnh, cổ xưa, giúp những bức ảnh nổi bật và không bị lỗi thời”.

Còn theo chị Nguyễn Ngọc Trang (phường Phan Thiết), chuyến đi chụp ảnh năm mới không chỉ lưu giữ kỷ niệm mà còn để vui chơi, bạn bè gặp gỡ, cảm nhận không khí Tết đang đến gần. “Gần Tết, nơi này thường thu hút đông các gia đình, nhóm bạn. Để tránh đông đúc, chúng tôi đi chụp sớm hơn. Thêm nữa, những ngày giáp Tết, công việc gia đình bận rộn, vì vậy thời điểm này là thích hợp để chúng tôi thong thả ghi lại khoảnh khắc bên nhau. Sau buổi chụp ảnh, cả nhóm có thể đi ăn uống, vui chơi”, chị Trang chia sẻ.

Thời gian gần đây, giới trẻ ở Lâm Đồng đang có xu hướng tìm về các không gian cổ kính như đình làng, chùa chiền, di tích lịch sử để chụp ảnh với trang phục truyền thống, cổ phục nhân dịp năm mới. Việc chụp ảnh tại những nơi này không chỉ là trào lưu, mà còn là cách các bạn trẻ kết nối với giá trị văn hóa truyền thống, góp phần lan tỏa vẻ đẹp di sản một cách hiện đại và sáng tạo./. Báo ảnh Việt Nam/TTXVN



