Giỗ Tổ Hùng Vương: Đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và du khách

Theo ông Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, ngành xác định các nhiệm vụ trọng tâm là phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; kiểm soát an toàn thực phẩm; tổ chức tốt công tác thường trực, cấp cứu, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Các phương án y tế được xây dựng cụ thể theo từng khu vực, nhất là tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các địa điểm tập trung đông người. Lực lượng y tế được bố trí đầy đủ, sẵn sàng xử trí tại chỗ, kết hợp hệ thống cấp cứu cơ động để hỗ trợ kịp thời khi cần thiết. Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ phun phòng dịch bệnh khu vực Đền Hùng, đảm bảo phòng bệnh. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Sở Y tế Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trước, trong và sau dịp Giỗ Tổ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập các tổ cơ động ứng trực tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, được trang bị đầy đủ thuốc, hóa chất và phương tiện chuyên môn. Các tổ thực hiện giám sát, kiểm tra, phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường theo phân công của Ban tổ chức, góp phần chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh.

Chi cục An toàn thực phẩm hướng dẫn các địa phương triển khai hiệu quả biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm theo phân cấp; đồng thời thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và địa điểm diễn ra hoạt động chính của lễ hội, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ yêu cầu, các cơ sở y tế trên địa bàn duy trì trực 24/7. Riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bố trí 1 kíp thường trực cấp cứu tại đơn vị 24/7, chuẩn bị 2 buồng bệnh, đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị; thành lập 1 tổ cấp cứu ngoại viện gồm 4 người cùng 1 xe cứu thương, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác an toàn thực phẩm các hàng quán trong khu vực Đền Hùng. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN



Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, ngành Y tế Phú Thọ huy động 8 đơn vị thường trực gồm: Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ, các Trung tâm Y tế khu vực Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh và các trạm y tế địa phương. Đồng thời, bố trí 4 chốt y tế trực 24/24 giờ với đầy đủ phương tiện cấp cứu cơ bản, xe cứu thương; thành lập 7 tổ y tế thường trực từ 7 giờ đến 17 giờ hằng ngày tại các khu vực đền để sơ cứu và chuyển tuyến khi cần thiết.

Bên cạnh công tác y tế, việc bảo đảm an sinh xã hội tại khu vực lễ hội cũng được chú trọng. Trung tâm Trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng cho người tâm thần thành lập các tổ thường trực tại Đền Hùng, tổ chức tuần tra, rà soát hằng ngày, góp phần giữ gìn trật tự, hình ảnh văn minh của lễ hội.

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ của ngành Y tế tỉnh Phú Thọ và các lực lượng liên quan, công tác bảo đảm y tế trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 được triển khai chặt chẽ, góp phần giữ vững an toàn sức khỏe cộng đồng, phục vụ nhân dân, du khách tham gia lễ hội an toàn, thuận lợi./.