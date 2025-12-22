Gìn giữ và lan tỏa truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tại Đức

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành tặng hoa chúc mừng Hội Cựu hiến binh Việt Nam tại Berlin - Brandenburg. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Lễ kỷ niệm là dịp để những người lính khi xưa và bạn bè ôn lại những mốc son lịch sử, khẳng định truyền thống anh hùng, bất khuất của Quân đội Nhân dân Việt Nam, điểm lại chặng đường xây dựng, phát triển của lực lượng quốc phòng cũng như các hoạt động nổi bật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin–Brandenburg trong năm qua.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức, Nguyễn Đắc Thành; Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Trưởng phòng Tuỳ viên Quốc phòng tại Đức; Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức; cùng đại diện nhiều hội đoàn, doanh nghiệp và bà con kiều bào Việt Nam tại Berlin và các vùng lân cận.

Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành tuyên dương những cá nhân và tập thể tiêu biểu của Hội. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Điểm lại quá trình phát triển và những hoạt động của hội trong năm qua, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin–Brandenburg cho biết hội được thành lập ngày 22/12/2009, quy tụ các cựu chiến binh, quân nhân, thanh niên xung phong đang sinh sống tại khu vực Berlin–Brandenburg và vùng lân cận. Từ khi thành lập đến nay, hội luôn chú trọng gìn giữ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường đoàn kết, hỗ trợ hội viên về tinh thần và vật chất, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê hương, đất nước, được Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ghi nhận và khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định lực lượng quốc phòng, an ninh Việt Nam có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các nước, trong đó có Đức. Đại sứ nhấn mạnh các cựu chiến binh, cựu quân nhân đang sinh sống tại Đức tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu gương trong gia đình và cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển, đoàn kết và hội nhập thành công của cộng đồng Việt Nam tại CHLB Đức, Đại sứ đã tuyên dương một số cá nhân và tập thể tiêu biểu của hội.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Đức, ông Lê Hồng Cường – Chủ tịch Hội Tân Trào tại Đức – khẳng định, dù ở bất cứ đâu, người lính luôn giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, sẵn sàng cống hiến trên mọi lĩnh vực vì quê hương, đất nước; đồng thời đoàn kết, đùm bọc nhau vượt qua khó khăn nơi quê hương thứ hai và chăm lo giáo dục thế hệ trẻ luôn hướng về cội nguồn dân tộc.

Ông Nguyễn Quang Anh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tại CHLB Đức, đánh giá cao những hoạt động tích cực của Hội Cựu Chiến binh Berlin–Brandenburg trong thời gian qua, đặc biệt là vai trò đồng hành cùng cộng đồng người Việt và tinh thần tiếp tục cống hiến sau khi rời quân ngũ.

Cũng trong buổi lễ này, Hội Cựu chiến binh Berlin–Brandenburg đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2025–2028, bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 17 người. Phát biểu với phóng viên TTXVN sau khi được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tập trung phát triển hội viên, đặc biệt là thu hút lực lượng trẻ kế cận, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hội viên, đồng thời hướng mọi hoạt động của hội về lợi ích của quê hương, đất nước./.