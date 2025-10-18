Các đại biểu tham dự Gặp gỡ Hữu nghị “Bác Hồ, Phụ nữ Việt Nam và tinh thần đoàn kết quốc tế” tại Brazil . Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Bùi Văn Nghị gửi lời chúc mừng tới các phu nhân Đại sứ cùng bạn bè quốc tế tham dự sự kiện, đồng thời khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ và đoàn kết quốc tế không chỉ là giá trị lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Ngày nay, những giá trị đó vẫn đang được tiếp nối và phát huy mạnh mẽ, là nguồn động lực để Việt Nam hội nhập, phát triển và đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng bày tỏ mong muốn tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, cùng với sự gắn bó giữa các phu nhân trong cộng đồng ngoại giao tại Brasilia, sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức trưng bày hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu phong cảnh, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Các phu nhân tham dự còn được trải nghiệm lớp học làm nem truyền thống, tham gia cắm hoa nghệ thuật và nhận những món quà lưu niệm là những sản phẩm nông nghiệp chế biến của các doanh nghiệp do phụ nữ khởi nghiệp và phát triển, mang đậm bản sắc Việt Nam.

Không khí buổi gặp gỡ diễn ra ấm áp, thân tình và cởi mở, để lại nhiều ấn tượng đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Hội Phu nhân, Phu quân các Trưởng Phái đoàn Ngoại giao tại Brazil - bà Annet Baingana, phu nhân Đại sứ Rwanda, bày tỏ ngưỡng mộ tinh thần kiên cường, nhân ái và nghị lực phi thường của phụ nữ Việt Nam, những người vừa đảm đang, sáng tạo, vừa mạnh mẽ và đầy bản lĩnh trong cuộc sống. Theo bà Baingana, phụ nữ - dù ở bất kỳ quốc gia nào - đều có thể trở thành nguồn cảm hứng, là sợi dây kết nối hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc./.