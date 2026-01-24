Đưa Nghị quyết thành hành động: Quyết tâm biến chủ trương đột phá thành động lực phát triển vùng biên cương

Nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Trị, A Dơi là xã biên giới vùng núi với đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đảng bộ và nhân dân địa phương tin tưởng Nghị quyết từ Đại hội XIV sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn, đem lại những đổi mới thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn nơi đây.

Ông Nguyễn Đăng Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Dơi cho biết, trước vận hội mới của đất nước, Đảng bộ xã sẽ tập trung triển khai, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phù hợp với thực tiễn địa phương. Theo đó, Đảng ủy xã tập trung quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc; xây dựng các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch cụ thể nhằm đưa những chủ trương lớn của Đảng thành hành động thiết thực đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, Đảng bộ xã A Dơi tiếp tục tập trung kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, chú trọng phát triển đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên ở các thôn, bản, đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò “cầu nối” vững chắc giữa Đảng với nhân dân, trực tiếp dẫn dắt và lan tỏa các phong trào thi đua tại cơ sở.

Hòa mình cùng với niềm vui khi Đại hội lần thứ XIV thành công, nhiều thanh niên các xã miền núi tràn đầy nhiệt huyết với ý chí khát và khát vọng lập nghiệp.

Chị Hồ Thị Luyến, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã A Dơi, người con của đồng bào Vân Kiều tâm sự: "Thanh niên các xã biên giới miền núi như chúng tôi luôn có ý chí và nghị lực, nhưng cái khó nhất vẫn là sự hạn chế về cơ hội tiếp cận với các nguồn lực để phát triển. Từ thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chúng tôi tin tưởng mạnh sẽ nhanh chóng có thêm nhiều chính sách đột phá về việc làm cho thanh niên vùng biên giới, để chúng tôi có thể tự tin lập nghiệp, xây dựng quê hương ngay trên mảnh đất của cha ông".

Cách xã A Dơi không xa, xã Hướng Phùng cũng hòa chung niềm vui, niềm tin vào thành công của Đại hội XIV của Đảng. Tại đây, tinh thần “kỷ nguyên vươn mình” không chỉ là khái niệm mà đã được cụ thể hóa thành những mục tiêu hành động rõ ràng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở.

Ông Nguyễn Phú Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hướng Phùng cho biết: Đảng bộ xã xác định sớm đưa nghị quyết của Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào cuộc sống. "Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc giữ vững những gì đang có, mà xác định 3 khâu đột phá chiến lược để tạo đà bứt phá. Đó là phát triển kinh tế xanh dựa trên năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái; đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao với trọng tâm là nâng cao chuỗi giá trị của cây cà phê; đặc biệt là đột phá trong công tác cán bộ với tinh thần 'nói ít, làm nhiều' theo chỉ đạo của Tổng Bí thư", ông Nguyễn Phú Sơn nêu rõ.

Đồng bào các dân tộc miền núi Quảng Trị bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ những bản làng xa xôi, ánh sáng của Nghị quyết từ các kỳ Đại hội đã và đang mang lại những đổi thay cụ thể, từ hệ thống giao thông được cải thiện, trường lớp khang trang đến sinh kế ngày càng ổn định, bền vững. Niềm tin ấy chính là cội nguồn sức mạnh để đồng bào vững vàng vươn lên, chung tay xây dựng vùng biên cương giàu mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hạ, Bí thư Chi bộ thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng khẳng định, ông và nhân dân địa phương luôn giữ vững niềm tin vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng. Những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã góp phần đưa đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng khởi sắc. Trong nhiệm kỳ mới, ông mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là nâng cấp hệ thống giao thông và hạ tầng trường học. Đó là những yếu tố then chốt để thu hẹp khoảng cách vùng miền, tạo điều kiện cho con em đồng bào học tập tốt hơn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Có thể khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mang những luồng sinh khí mới tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã miền núi của tỉnh Quảng Trị. Bằng ý chí sắt son và sức mạnh của khối đại đoàn kết, cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây quyết tâm biến những chủ trương đột phá thành hành động, cùng cả nước xây dựng vùng đất biên cương của Tổ quốc giàu đẹp, vững bền./.