Đưa Nghị quyết thành hành động: Bắc Ninh hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững

TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn:



*Phóng viên: Bước sang năm 2026, trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xin đồng chí cho biết những định hướng và giải pháp trọng tâm mà tỉnh sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới?



*Bí Thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái: Năm 2026 là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 -2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với Bắc Ninh, đây là năm khởi đầu để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, với yêu cầu phải đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 12,5-13%, song quan trọng hơn là nâng chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng.



Trước hết, tỉnh tiếp tục đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở vị trí then chốt, nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống chính trị. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với kiểm soát quyền lực; kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu.



Thứ hai, tỉnh tiếp tục hoàn thiện quy hoạch tỉnh gắn chặt với Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội và các vùng động lực phía Bắc, coi quy hoạch là công cụ quan trọng để dẫn dắt, định hình không gian phát triển dài hạn, phát huy lợi thế liên kết vùng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trên cơ sở đó, tập trung phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng (trọng tâm là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến kết nối vùng), hạ tầng công nghiệp và hạ tầng số; mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết, kết nối với Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên và các vành đai, hành lang kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và đô thị hóa theo hướng hiện đại.



Về kinh tế, tỉnh xác định công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu, trong đó tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ và kinh tế số; từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, có giá trị gia tăng cao, gắn với đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Song song với đó, đẩy mạnh các ngành thương mại tiện ích, dịch vụ hiện đại, logistics. Quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học, công nghệ cao, tuần hoàn, gắn với bảo quản, chế biến. Chủ động khai thác các động lực tăng trưởng mới, nghiên cứu, triển khai hiệu quả các mô hình kinh tế mới, tập trung phát triển kinh tế tầm thấp. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực; tiếp tục cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.



Tỉnh đặc biệt quan tâm gắn chặt phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, xây dựng văn hóa con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, văn minh, sáng tạo; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Kinh Bắc; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội, tạo nền tảng bền vững để tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai.



*Phóng viên: Năm 2025 là năm đầu tiên tỉnh Bắc Ninh mới đi vào hoạt động sau khi hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Phát huy các lợi thế của tỉnh mới và chủ động khắc phục những khó khăn, thách thức trong quá trình hợp nhất, đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong năm, có ý nghĩa tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới?



*Bí Thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái: Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, linh hoạt, sáng tạo; chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái dự ngày hội Đại đoàn kết thôn Mậu, xã Tây Yên Tử. Ảnh: Danh Lam-TTXVN

Bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất được kiện toàn và sớm đi vào vận hành ổn định (sau sắp xếp, tỉnh có 99 đơn vị hành chính cấp xã). Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện đồng bộ, thận trọng nhưng quyết liệt, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian xử lý nhiều thủ tục hành chính rút ngắn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (Bắc Ninh liên tục dẫn đầu cả nước về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp). Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được xác định là khâu then chốt, nền tảng cho sự phát triển của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ được chú trọng; kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Hoạt động của HĐND, UBND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; nhiều cơ chế, chính sách có lợi cho người dân kịp thời được ban hành, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Kinh tế của tỉnh tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng 2 con số. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 đạt hơn 522 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc và thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.852 USD, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chủ đạo; thu hút đầu tư của tỉnh đạt kết quả nổi bật, toàn tỉnh đã thu thu hút gần 20 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 5,7 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 181 tỷ USD, đưa Bắc Ninh tiếp tục là một trong hai trung tâm xuất nhập khẩu lớn nhất Việt Nam. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 76 nghìn tỷ đồng, tăng trên 34%, tăng thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả này cho thấy lợi thế rõ nét của không gian phát triển mới sau hợp nhất, đồng thời mở rộng dư địa và nâng cao chất lượng tăng trưởng của tỉnh.



Năm 2025 cũng ghi dấu mốc quan trọng của văn hóa Kinh Bắc khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, đồng thời Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được ghi vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO. Đây là niềm tự hào lớn, đồng thời là cơ hội để Bắc Ninh lan tỏa giá trị văn hóa ra toàn cầu. Giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đồng bộ; hệ thống trường lớp, cơ sở y tế tiếp tục được củng cố, đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của nhân dân và lực lượng lao động đông đảo trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, nằm trong nhóm sớm nhất cả nước hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát; nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành, tạo cơ hội an cư cho người lao động và đối tượng yếu thế; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định, an toàn và thuận lợi cho phát triển. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng và thực hiện hiệu quả, triển khai ngoại giao chính trị, kinh tế với quảng bá hình ảnh văn hóa Kinh Bắc.



Những kết quả đạt được trong năm đầu hợp nhất tạo nền tảng vững chắc và là tiền đề quan trọng để tỉnh Bắc Ninh mới bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với tâm thế chủ động, tự tin và bền vững hơn.



*Phóng viên: Từ những kết quả đạt được trong năm đầu tiên sau hợp nhất, đồng chí cho biết những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, có ý nghĩa đối với quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Ninh mới trong thời gian tới?



*Bí Thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái: Từ thực tiễn năm 2025 và cả giai đoạn 2020 - 2025, Bắc Ninh đã rút ra nhiều bài học mang tính định hướng lâu dài, có ý nghĩa quyết định đối với chặng đường phát triển mới.



Trước hết, phải luôn giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, coi đây là nhân tố quyết định bảo đảm sự ổn định và phát triển. Thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy, khi cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, kịp thời định hướng và giải quyết những vấn đề phát sinh, thì bộ máy hoạt động ổn định, đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, Nhân dân đồng thuận và tin tưởng.



Thứ hai, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn xuất phát từ thực tiễn, linh hoạt nhưng kiên định nguyên tắc, kết hợp hài hòa giữa phân cấp, phân quyền với tăng cường kiểm tra, giám sát; giữa phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở với bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành. Kịp thời điều chỉnh phương thức lãnh đạo, cách thức phối hợp trong quá trình vận hành bộ máy mới đã giúp hạn chế độ trễ trong điều hành, không để các vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.



Thứ ba, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, coi sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả của hoạt động chính quyền các cấp trong tỉnh. Thực tiễn cho thấy, ở đâu làm tốt công tác dân vận, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của Nhân dân, doanh nghiệp, thì ở đó tạo được sự đồng thuận cao, khơi dậy và huy động được sức mạnh nội sinh cho phát triển.