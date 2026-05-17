Đồng loạt tổ chức các hoạt động chung tay phòng, chống thiên tai

Theo đó, hưởng ứng chương trình từ ngày 15 - 22/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, huy động cả cộng đồng chung tay thực hiện phòng, chống thiên tai như: tổ chức truyền thông, tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho cộng đồng; triển lãm sáng kiến thanh niên và kết nối với không gian “Thanh niên hành động vì khí hậu”; tổ chức 8 lớp tập huấn cộng đồng ứng phó với thảm họa (CADRE) và 14 cuộc truyền thông về biến đổi khí hậu; tổ chức ra quân duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống đê điều trên các tuyến đê, kè tại địa bàn toàn tỉnh…

Tổ chức tọa đàm giữa nhà quản lý và học sinh để giải đáp các thắc mắc về công tác phòng, chống thiên tai. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN Tại lễ phát động, các em học sinh đã có cơ hội gặp gỡ, tọa đàm, trao đổi với các cơ quan quản lý về các giải pháp, sáng kiến và cam kết hành động vì cộng đồng an toàn trước thiên tai; trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, chương trình cũng giới thiệu nhiều sáng kiến tiêu biểu của học sinh trên địa bàn như: “Đèn năng lượng mặt trời bẫy côn trùng gây hại trên cây lúa – Giải pháp xanh cho nông nghiệp bền vững tại Quảng Trị”; “Website Carbon Life Sim” của học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp; “Hành trình trung hòa carbon 2030 – Dong Ha High School Net Zero Roadmap 2030”; sáng kiến “BANAPAD – Băng vệ sinh phân hủy sinh học từ bã chuối”; “Thùng rác sinh học tự động tạo, pha và tưới Eco-Enzyme từ vỏ trái cây để xử lý rác hữu cơ”…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo cho biết: Quảng Trị là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ và thời tiết cực đoan nên công tác phòng, chống thiên tai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tính mạng nhân dân và phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Lê Văn Bảo gửi gắm mong muốn mỗi học sinh sẽ trở thành “hạt giống nhỏ” lan tỏa ý thức phòng, chống thiên tai trong gia đình và cộng đồng; các thầy, cô giáo tiếp tục chú trọng trang bị cho học sinh kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó thiên tai và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Tin rằng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Quảng Trị sẽ từng bước nâng cao năng lực chống chịu thiên tai, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026 là dịp để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Vũ Xuân Thành nhấn mạnh: Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, thanh thiếu niên giữ vai trò quan trọng trong lan tỏa kiến thức, tinh thần hành động và sức mạnh cộng đồng. Thời gian tới, mong rằng các học sinh, đoàn viên, thanh niên tiếp tục chủ động học tập kỹ năng ứng phó thiên tai, góp phần xây dựng trường học an toàn, chung tay xây dựng xã hội an toàn hơn trước thiên tai và phát triển bền vững…/.