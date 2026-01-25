Đồng hành cùng người dân vùng biên giới biển Gành Hào

Đại tá Phạm Minh Giang, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau trao tặng quà cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Ngày 25/1, tại Đồn Biên phòng Gành Hào (xã Gành Hào), Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và “Xuân Biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân” năm 2026, thu hút đông đảo người dân ở khu vực biên giới biển do Đồn Biên phòng Gành Hào phụ trách.

Các phần quà được chuẩn bị tươm tất, đầy đủ dành tặng người dân tham dự chương trình. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương cùng tham gia nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết ý nghĩa như: Gói bánh tét, trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ và gian hàng “0 đồng”.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao quà đến người dân. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Ban tổ chức đã trao tặng trên 650 phần quà với tổng số tiền 350 triệu đồng cho gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn ở địa phương; trao học bổng cho 11 học sinh nghèo vượt khó, 4 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi Đồn Biên phòng; khám sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc cho trên 150 gia đình chính sách, người dân khó khăn.

Bác sĩ Đồn Biên phòng Gành Hào khám bệnh cho người dân tham gia chương trình. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Đại tá Phạm Minh Giang, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau khẳng định: “Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; “Xuân Biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân” được tổ chức theo phương châm thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Các đồn biên phòng sẽ trao trên 1.700 suất quà, vận động 4 căn nhà với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Đây là sự sẻ chia chân thành, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh và sự chung tay, đồng hành của cộng đồng với nhân dân trên khu vực biên giới biển dịp Tết đến, xuân về. Chương trình giúp nhân dân Tết đầm ấm, đầy đủ hơn, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Hào (Cà Mau) nấu các nồi bánh tét để gửi đến người dân tham dự chương trình. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là chủ trương lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, chỉ đạo triển khai thống nhất trên toàn quốc. Từ năm 2016 đến nay, chương trình đã trở thành hoạt động thường niên có tính bền vững, lan tỏa rộng rãi trong toàn lực lượng và xã hội. Nhiều năm qua, các đồn biên phòng Cà Mau đã thực hiện chương trình nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình, ủng hộ./.