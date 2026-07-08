Đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Việt Nam

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, sau 115 năm, sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, giá trị thời đại và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Vì vậy, việc tổ chức Hội thảo này là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, về năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát huy vai trò của thế hệ trẻ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh khẳng định, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Người coi thanh niên là lực lượng xung kích của cách mạng, là người chủ tương lai của đất nước, là lực lượng kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Những chỉ dẫn của Người về lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến, đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện, yêu nước và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân là nền tảng tư tưởng quan trọng cho công tác thanh niên hiện nay. Trong bối cảnh mới, việc nghiên cứu, vận dụng và lan tỏa những giá trị đó cần được đặt ra bằng những cách tiếp cận cụ thể hơn, gắn với môi trường sống, học tập, lao động, nghiên cứu và cống hiến của thanh niên hôm nay.



Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh tin tưởng rằng, với tinh thần khoa học, trách nhiệm và nhiệt huyết của các nhà khoa học, các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, Hội thảo hôm nay sẽ thu nhận được nhiều ý kiến sâu sắc, nhiều gợi mở có giá trị, qua đó góp phần làm sáng rõ hơn giá trị lịch sử của hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định rõ hơn trách nhiệm, sứ mệnh của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

Theo Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Thanh niên các Cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Xuân Khôi, đối với thanh niên trong các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, lý luận, báo chí chính trị như ba cơ quan phối hợp tổ chức Hội thảo hôm nay, không chỉ đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên cần giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, mà còn phải có bản lĩnh chính trị, năng lực nghiên cứu, tư duy phản biện khoa học, khả năng phát hiện vấn đề mới, đóng góp luận cứ cho công tác tham mưu, tư vấn chính sách; đồng thời tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa các giá trị tích cực trong đời sống xã hội.

Nói về ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của sự kiện người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, chị Trương Thị Phương, Chi đoàn Viện Sử học, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, sự kiện ngày 5/6/1911 khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước đã trở thành điểm khởi nguồn mang tính thời đại, quyết định cấu trúc và diện mạo của lịch sử Việt Nam hiện đại, phá vỡ thế cô lập bế tắc và chấm dứt cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cũng như giai cấp lãnh đạo kéo dài nhiều thập kỷ.

Giá trị khoa học và tầm vóc thời đại của hành trình bắt đầu từ năm 1911 của Bác còn nằm ở quá trình chuẩn bị một cách khoa học, hệ thống và toàn diện các nhân tố chủ quan cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trên cả ba phương diện: tư tưởng, tổ chức và chính trị. Bên cạnh đó, sự gắn kết cách mạng Việt Nam vào dòng chảy thời đại và việc xây dựng hệ thống mặt trận quốc tế từ rất sớm đã tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp tạo nên từ sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Điều này không chỉ tranh thủ được nguồn xung lực và sự ủng hộ toàn diện của các lực lượng hòa bình trên thế giới cho hai cuộc kháng chiến trường kỳ trong thế kỷ XX, mà cho đến nay, tư duy chiến lược đó vẫn tiếp tục là nền tảng soi đường, là kim chỉ nam để Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới, chủ động và tự tin hội nhập quốc tế toàn diện.

Tại Hội thảo, các đại biểu trao đổi, gợi mở thêm những định hướng thiết thực đối với công tác thanh niên trong giai đoạn mới. Trong đó, chú trọng việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia các hoạt động chuyên môn và hoạt động xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp, kết nối, định hướng và đồng hành cùng thanh niên./.