Doanh nghiệp Việt lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng tại Campuchia

Cán bộ, nhân viên Công ty Metfone hớn hở tham gia Ngày hội hiến máu “Một giọt máu-triệu tấm lòng” tại trụ sở Công ty Metfone. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, đây là năm thứ hai liên tiếp công ty Metfone tổ chức chương trình “Ngày hội hiến máu” với Trung tâm Truyền máu quốc gia Campuchia. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động xã hội thường xuyên của Metfone, phù hợp với triết lý kinh doanh tiên phong gắn liền với trách nhiệm xã hội, luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống cộng đồng.

Ông Nhong Dinthan – Phó Tổng Giám đốc công ty Metfone – cho biết từ nhiều năm nay, hoạt động kinh doanh của Metfone luôn gắn với những cống hiến và trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, chương trình hiến máu phối hợp cùng Trung tâm Truyền máu quốc gia Campuchia được tổ chức nhằm hỗ trợ những người bệnh có nhu cầu cấp thiết về truyền máu. Ông Nhong Dinthan cho rằng chương trình này cũng góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước.