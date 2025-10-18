Tin tức
Doanh nghiệp Việt lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng tại Campuchia
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, đây là năm thứ hai liên tiếp công ty Metfone tổ chức chương trình “Ngày hội hiến máu” với Trung tâm Truyền máu quốc gia Campuchia. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động xã hội thường xuyên của Metfone, phù hợp với triết lý kinh doanh tiên phong gắn liền với trách nhiệm xã hội, luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống cộng đồng.
Ông Nhong Dinthan – Phó Tổng Giám đốc công ty Metfone – cho biết từ nhiều năm nay, hoạt động kinh doanh của Metfone luôn gắn với những cống hiến và trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, chương trình hiến máu phối hợp cùng Trung tâm Truyền máu quốc gia Campuchia được tổ chức nhằm hỗ trợ những người bệnh có nhu cầu cấp thiết về truyền máu. Ông Nhong Dinthan cho rằng chương trình này cũng góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước.
Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, thu hút 115 tình nguyện viên tham gia, bao gồm các cán bộ, nhân viên người Việt Nam và Campuchia thuộc công ty Metfone cùng các đối tác. Từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, nhân viên công ty đã có mặt để tham gia hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa này. Các đơn vị máu được tập hợp, lưu trữ tại Trung tâm Truyền máu quốc gia Campuchia, cung cấp cho nhân viên Metfone, cũng như hỗ trợ những người cần truyền máu trong các trường hợp khẩn cấp.
Theo lịch trình dự kiến, từ nay đến cuối năm 2025, công ty Metfone sẽ triển khai thêm các chương trình hoạt động xã hội như tặng quà Tết cho bà con người Campuchia gốc Việt, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…Qua đó, khẳng định mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Metfone đối với xã hội và người dân sở tại, cũng như góp phần vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, hai dân tộc láng giềng Việt Nam-Campuchia./.