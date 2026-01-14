Diễn tập phương án dẫn đoàn, xếp xe phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Phương án đón dẫn các đoàn khách được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tham gia diễn tập sáng 14/1 có đầy đủ các lực lượng Công an, Quân đội, trong đó lực lượng Cảnh sát giao thông giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức dẫn, đón các đoàn đại biểu đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội) và các địa điểm diễn ra các hoạt động liên quan. Phương án dẫn đoàn được triển khai đồng bộ, khoa học, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, giao thông thông suốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân Thủ đô. Quá trình diễn tập, các lực lượng đã triển khai thực hiện đúng phương án, bảo đảm an toàn, đúng thời gian, giữ vững trật tự, kỷ cương giao thông trên từng tuyến đường.

Cùng với đó, lực lượng Công an cơ sở được bố trí tăng cường tại các điểm diễn ra sự kiện, khu vực lưu trú của đại biểu và trên các tuyến hoạt động của đoàn. Công an phường Từ Liêm, lực lượng an ninh cơ sở trực tiếp nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động…, bố trí lực lượng trực chiến 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.

Đoàn xe thực hiện phương án đi qua quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Buổi diễn tập là dịp để Công an thành phố Hà Nội tăng cường năng lực hiệp đồng, phối hợp giữa các lực lượng; kiểm tra tính khả thi của các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục hoàn thiện phương án, sẵn sàng triển khai hiệu quả khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức diễn ra, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Cùng với đó, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội, Công an thành Hà Nội đã triển khai phương án phân luồng giao thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Lực lượng CSGT được phân công tại các điểm chốt đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ các đoàn xe đi qua. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội còn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Phương án tổng thể bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phương án tổng thể bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng được xây dựng bài bản, khoa học, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố; bảo đảm khép kín địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị, từng lực lượng; huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội. Trong đó, các đơn vị tập trung vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; quản lý cư trú, nhất là đối với người nước ngoài; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an ninh môi trường mạng, kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, gây hoang mang dư luận…

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) yêu cầu các đơn vị, trong quá trình triển khai nhiệm vụ phải vận hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và trên không gian mạng. Các Phó Giám đốc Công an thành phố trực tiếp chỉ đạo theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, kịp thời xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”. Toàn lực lượng Công an Thủ đô được yêu cầu phát huy cao độ tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống./.