Đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang

Phong trào thi đua được triển khai nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Đồng thời tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trương Viết Hải nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu trong xây dựng quân đội hiện đại, chính quy, tinh nhuệ. Vì vậy, mỗi cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ cần chủ động đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Trương Viết Hải yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc triển khai phong trào thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Để tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung trọng tâm, sát yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tập trung đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong xây dựng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trọng tâm là xây dựng cơ quan số, đơn vị số, quân nhân số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ trong thời gian quan.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, quản lý bộ đội và cải cách hành chính quân sự; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Phong trào thi đua còn hướng đến việc khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, bảo quản vũ khí trang bị, nâng cao hiệu quả công tác hậu cần và đời sống bộ đội. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần phát huy nội lực, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua phong trào thi đua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phong trào thi đua được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030 và chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2027 tập trung tổ chức phát động, triển khai thực hiện và sơ kết; giai đoạn 2028 - 2030 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, tổng kết, đánh giá kết quả. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc quán triệt, tổ chức phát động phong trào trước ngày 15/5/2026.

Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua giai đoạn 2026 - 2030.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”; trao Bằng khen của Quân khu 4 cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban tổ chức cũng đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Lễ phát động thể hiện quyết tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị trong đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.