Đảm bảo an ninh, chính trị vùng biên giới đất liền Việt Nam trong giai đoạn mới

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, chương trình “Nghiên cứu tổng thể vùng biên giới đất liền ở Việt Nam góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, chính trị trong điều kiện hiện nay” là một trong số các chương trình trọng điểm cấp Bộ mà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam triển khai trong thời gian qua. So với các chương trình khác, chương trình nghiên cứu tổng thể vùng biên giới đất liền gặp nhiều khó khăn, thách thức, từ việc thay đổi Ban chủ nhiệm, đến cắt giảm kinh phí, thời gian thực hiện ngắn… tuy nhiên, đến thời điểm cuối năm 2025, toàn bộ các đề tài trong chương trình, bao gồm cả đề tài Mũ đã hoàn thành nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm với 100% đề tài đạt từ khá trở lên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình là nhận diện và đánh giá toàn diện thực trạng phát triển kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, an ninh phi truyền thống và quản lý nhà nước ở vùng biên giới đất liền Việt Nam; tổng kết kinh nghiệm quốc tế; dự báo xu hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng biên giới đất liền của nước ta.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn tin tưởng hội nghị sẽ cung cấp thêm nhiều ý kiến xác đáng, góp phần hoàn thiện hơn nữa các kết quả nghiên cứu của chương trình, đồng thời nâng cao giá trị ứng dụng của các kiến nghị chính sách đối với công tác hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đánh giá chung những kết quả nổi bật của chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học, Chủ nhiệm chương trình cho biết, về cơ bản chương trình đảm bảo tiến độ về thời gian, hoàn thành mọi sản phẩm cam kết về hoạt động khoa học, số lượng công bố trong nước và quốc tế, bản thảo sách, báo cáo tư vấn chính sách, hỗ trợ đào tạo và có phần vượt trội. Đáng chú ý, đến thời điểm này, đã có 2 báo cáo tư vấn chính là kết quả từ nghiên cứu của chương trình được Viện Hàn lâm phê chuẩn và gửi đến các cơ quan Chính phủ và địa phương. Chương trình có nhiều đóng góp quan trọng về lý luận cho nghiên cứu phát triển tổng thể vùng biên giới. Từ tiếp cận liên ngành và chuyên ngành trong khoa học xã hội, các nghiên cứu đã khai thác, tùy chỉnh và bổ sung cho những lý thuyết về phát triển bền vững, phát triển vùng, quan hệ quốc tế, nghiên cứu chính sách, an ninh phi truyền thống, không gian và không gian biên giới, vốn xã hội, vốn văn hóa, vốn con người... Chương trình đã thu thập, hệ thống hóa, số hóa để có một cơ sở dữ liệu sạch, đáng tin cậy, có giá trị ứng dụng cao, về vùng biên giới đất liền Việt Nam, trên hầu hết các lĩnh vực, phương diện như an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, môi trường...

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Chu Văn Tuấn, quá trình thực hiện chương trình đã quy tụ được số lượng lớn các chuyên gia trong và ngoài Viện Hàn lâm, từ hầu hết mọi lĩnh vực của khoa học xã hội và an ninh quốc phòng. Các hoạt động của chương trình thường xuyên được truyền thông rộng rãi, qua các kênh quốc gia và địa phương giúp lan tỏa uy tín, hình ảnh của Viện Hàn lâm, khẳng định thêm vai trò dẫn đầu cả nước về học thuật và tư vấn chính sách. Chương trình có một số xuất bản quốc tế dưới dạng bài tạp chí quốc tế uy tín, chương sách, bài tham luận hội thảo quốc tế... từ đó chia sẻ kết quả nghiên cứu và thể hiện đóng góp học thuật của Việt Nam với thế giới.

Tại hội nghị, các đại biểu là các nhà khoa học, các nhà quản lý và các địa phương tiếp tục trao đổi, thảo luận sâu hơn về các khuyến nghị chính sách nhằm phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của vùng biên giới, đồng thời xử lý hiệu quả các vấn đề đang đặt ra trong giai đoạn mới./.