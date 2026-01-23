Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng tương lai xanh, bền vững

Theo Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ cụ thế hóa vào các chương trình hành động để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Sẵn sàng cho giai đoạn mới, tỉnh Khánh Hòa xác định là bước vào một thập niên nâng tầm phát triển, tăng trưởng hai con số về tốc độ tăng trưởng kinh tế, về thu ngân sách và về thu nhập bình quân đầu người.

Quang cảnh vị trí đặt Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh (Khánh Hòa). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN phát

Khánh Hòa được Trung ương quyết định đầu tư hai nhà máy điện hạt nhân. Các dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không những đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, cũng như thu hút, phát triển đối với các lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp xanh, công nghiệp hiện đại và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều điện năng. Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ là công tác tuyên truyền, vận động, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và sớm bàn giao mặt bằng để Trung ương sớm triển khai khởi công 2 nhà máy này.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Dự án Di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được khởi động. Dự án này có tổng diện tích thu hồi khoảng 485ha, ảnh hưởng đến khoảng 477 hộ dân, với hơn 2.000 nhân khẩu tại xã Phước Dinh. Khu tái định cư được quy hoạch với khoảng 730 lô đất, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hướng tới mục tiêu ổn định lâu dài đời sống và sinh kế cho người dân. Tổng mức đầu tư dự án hơn 3.200 tỷ đồng, chủ yếu dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ người dân vùng dự án.

Tỉnh Khánh Hòa trân trọng và ghi nhận sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân trong vùng dự án, nhất là các hộ dân tại xã Phước Dinh và xã Vĩnh Hải đã nhường đất, dời nhà để bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Sự ủng hộ của nhân dân thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với lợi ích chung của đất nước, là yếu tố then chốt quyết định thành công của dự án.

Là người dân trong vùng dự án, ông Nguyễn Văn Thắng (thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) bày tỏ sự đồng thuận và kỳ vọng vào chủ trương của Đảng khi tái khởi động dự án nhà máy điện hạt nhân. Người dân mong muốn quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện công bằng, thỏa đáng; khu tái định cư sớm hoàn thiện hạ tầng điện, nước, trường học, y tế, chợ… để bà con sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất. Nếu có thêm các chính sách hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm thì người dân vùng dự án sẽ càng tin tưởng, đồng hành cùng dự án.

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định: “Dân là gốc - thước đo cao nhất của mọi quyết sách”. Vì thế chính quyền địa phương nơi có vùng dự án điện hạt nhân xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể của quá trình tái định cư; mọi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Đảng và Nhà nước xem xét hỗ trợ, bồi thường ở mức cao nhất.

Ông Đặng Gia Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Dinh cho biết: Với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, các phần việc được UBND tỉnh giao đang được triển khai quyết liệt để có thể chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng trước Tết Nguyên đán. Cán bộ và nhân dân địa phương tin tưởng Đảng có những quyết sách đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 mong muốn được góp một phần công sức vào sự phát triển chung của đất nước. Sau khi dự án được đưa vào vận hành sẽ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo diện mạo mới cho quê hương Khánh Hòa.

Tại Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đồng hồ lịch sử” đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển.

Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2 được xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của đất nước Việt Nam mà bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới, là mảnh ghép làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam “Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng”./.