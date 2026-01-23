Đại hội XIV của Đảng: Những quyết sách lớn hiện diện cụ thể, thiết thực trong đời sống nhân dân

Để Việt Nam tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu



Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Chẽ Bùi Văn Lưu cho rằng: Với chủ trương phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn của Đảng, người dân mong muốn Đảng và Nhà nước có những chính sách hỗ trợ cụ thể để Việt Nam không chỉ tham gia mà còn tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trong các ngành công nghệ cao như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Đi đôi với phát triển kinh tế, các tầng lớp nhân dân gửi gắm niềm tin vào những chính sách mang đậm tính nhân văn của Đảng. Kỳ vọng về một hệ thống phúc lợi xã hội đa tầng, hiện đại, bao phủ toàn dân, đặc biệt dành nhiều ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng La Phạm Thị Thu Hằng chia sẻ: Trong những ngày Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra, theo dõi từng nội dung được thảo luận, chị cảm nhận rất rõ sự thống nhất cao giữa ý Đảng và lòng dân, sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với mọi vùng miền, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi. Những định hướng lớn về phát triển nhanh nhưng bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau được thể hiện nhất quán trong các văn kiện Đại hội, tạo nên niềm xúc động và củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng La tâm sự: Là cán bộ, đảng viên tại địa bàn còn nhiều thôn, khu dân cư miền núi, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chị càng thấm thía ý nghĩa của các chủ trương lớn như ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng thiết yếu vùng khó khăn; phát triển đồng bộ giáo dục, y tế, nhà ở và sinh kế bền vững; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số ở cơ sở. Những chủ trương đó không chỉ mang tính định hướng vĩ mô mà đã và đang hiện diện cụ thể, thiết thực trong đời sống nhân dân.

Đưa dân tộc đi đến phồn vinh, hạnh phúc

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng La, chị đặc biệt vui mừng, phấn khởi khi Đại hội tiếp tục khẳng định và dự báo những bước đột phá mới trong chính sách dân tộc, là sự kế thừa và phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia; các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất; cùng cam kết mạnh mẽ về phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Những chính sách thiết thực ấy chính là “cánh cửa” mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững, nâng cao dân trí, tạo sinh kế ổn định cho đồng bào các thôn, bản trên địa bàn xã.

Niềm tin từ Đại hội, cùng những định hướng chiến lược rõ ràng của Đảng, tiếp tục là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng La đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Địa phương quyết tâm làm tròn trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống, góp phần xây dựng Quảng La ngày càng giàu đẹp, văn minh, đoàn kết và phát triển bền vững.

Trong không khí phấn khởi hướng cùng cả nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà Phan Thị Hải Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Tu bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng Đảng ta sẽ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện bản lĩnh về chính trị, thống nhất về tư tưởng, cao về văn hóa, đẹp về đạo đức, khoa học về tổ chức, tiêu biểu về cán bộ, xứng đáng là “người cầm lái vĩ đại” đưa dân tộc đi đến phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, nhân dân luôn mong muốn và hy vọng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ cấp chiến lược đã được bầu thực sự có đức, có tài, có năng lực thiết kế, truyền cảm hứng và làm gương để nhân dân noi theo trên cuộc hành trình dựng xây kỷ nguyên mới. Đó cũng sẽ là những nhiệm vụ cụ thể mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra để toàn thể cán bộ, đảng viên nghiêm túc triển khai thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, văn minh, thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc, của thời đại.

Ghi nhận tại nhiều địa phương, các ý kiến đều thống nhất đánh giá Đại hội XIV là dấu mốc quan trọng trên con đường hiện thực hóa mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước. Những ý kiến tâm huyết từ cơ sở đang tạo nên một luồng sinh khí mới, khẳng định sự gắn bó máu thịt giữa ý Đảng và lòng dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045./.