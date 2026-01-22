Đại hội XIV của Đảng: Nhân dân Thủ đô kỳ vọng vào một kỷ nguyên phát triển bứt phá, hùng cường



Với người dân Thủ đô Hà Nội, niềm tin vào Đảng không phải là điều trừu tượng, mà được bồi đắp từ chính những chuyển động cụ thể, rõ nét trong đời sống. Hạ tầng đô thị ngày càng khang trang, giao thông từng bước được cải thiện, những dự án trọng điểm được tháo gỡ “điểm nghẽn”, các vấn đề dân sinh được quan tâm giải quyết… Tất cả đã tạo nên nền tảng thực tiễn vững chắc để nhân dân gửi gắm niềm tin vào những quyết sách lớn được hoạch định tại Đại hội XIV của Đảng.



Theo dõi dòng chảy thông tin về Đại hội XIV, đảng viên Nguyễn Văn Học (xã Thiên Lộc) chia sẻ: “Chúng tôi theo dõi Đại hội không chỉ bằng cảm xúc, mà bằng sự so sánh rất thực tế. Nhìn lại những nhiệm kỳ qua, đất nước đi lên rõ ràng, đời sống người dân tốt hơn, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đó là lý do để người dân tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục đưa ra những quyết sách đúng, trúng, vì dân”.



Theo ông Nguyễn Văn Học, niềm tin ấy không phải là niềm tin dễ dãi mà có cơ sở, được kiểm chứng qua chặng đường đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hơn 40 năm qua, đặc biệt là trong bối cảnh đầy biến động của thế giới hiện nay. Ông bày tỏ: Người dân mong muốn Đại hội XIV sẽ tiếp tục quan tâm đến những cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực mới để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm khu vực và quốc tế, thực sự là đầu tàu, động lực lan tỏa cho vùng và cả nước.



Chị Vũ Thị Thuận (phường Phú Thượng) nói, Đại hội XIV diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Nhân dân Thủ đô kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra tầm nhìn chiến lược dài hạn, đủ mạnh mẽ để đưa Việt Nam bứt phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao.



Cùng với kỳ vọng về phát triển kinh tế, xã hội, nhân dân Thủ đô đặc biệt quan tâm và đặt niềm tin vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những năm qua, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đồng bộ, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Người dân mong rằng Đại hội lần này sẽ tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ tâm, đủ tầm, đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; coi trọng đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết.



Ông Đặng Minh Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần tiếp vận hàng hóa DMH (phường Đông Ngạc) chia sẻ thẳng thắn: Người dân, doanh nghiệp chỉ mong cán bộ liêm chính, làm việc vì dân, vì nước. Khi bộ máy trong sạch, minh bạch, chính sách đi vào cuộc sống thì ai cũng sẵn sàng đồng hành, đóng góp. Chính sự đồng thuận ấy là nguồn sức mạnh to lớn, tạo nên mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, là nền tảng vững chắc để mọi chủ trương, đường lối được triển khai hiệu quả.



Một điểm chung dễ nhận thấy trong tâm tư của người dân Thủ đô là kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục đặt nhân dân ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách. Phát triển kinh tế không chỉ là những con số tăng trưởng, mà phải gắn với nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng xã hội nhân văn, nghĩa tình.



Ông Đặng Minh Hiếu cũng nêu rõ, người dân Thủ đô cũng mong muốn thành phố không chỉ hiện đại, thông minh, mà còn đáng sống, nơi mọi người dân, từ trẻ em đến người cao tuổi, đều được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng. Những vấn đề như giáo dục, y tế, nhà ở, giao thông, môi trường… tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm giải quyết bằng những chính sách thiết thực, hiệu quả hơn.



Thực tế cho thấy, Đại hội XIV của Đảng cũng là ngày hội lớn của toàn dân tộc. Với nhân dân Thủ đô, niềm tin và kỳ vọng gửi tới Đại hội được thể hiện bằng hành động cụ thể như: Nỗ lực lao động, sản xuất, học tập; chấp hành tốt chủ trương, chính sách; giữ gìn kỷ cương, trật tự; chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Từ những công trường thi công ngày đêm, lớp học sáng đèn, khu phố bình yên đến các doanh nghiệp đang nỗ lực vượt khó, tất cả đều đang hòa chung nhịp đập của niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tương lai tươi sáng của đất nước.



Trong dòng chảy ấy, Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ mở ra chặng đường phát triển mới, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn; tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết và ý chí tự cường của dân tộc. Nhân dân Thủ đô đang dõi theo Đại hội với một niềm tin vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước sẽ tiếp tục vững bước đi lên, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc./.