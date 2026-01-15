Đại hội XIV của Đảng: Khởi động dự án di dân tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Hòa chung không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 15/1, tại xã Phước Dinh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ khởi động Dự án thành phần 1 - Dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh Khánh Hòa trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển năng lượng hạt nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng báo cáo triển khai dự án Dự án di dân tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Dự lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo người dân vùng dự án.



Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã chính thức tuyên bố khởi động Dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng biểu dương sự chủ động, trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, tỉnh Khánh Hòa trong việc giải quyết, tháo gỡ các rào cản, khó khăn về thể chế, quy định và đẩy nhanh tiến độ dự án…, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước.



Theo đó, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thi công với tiến độ nhanh nhất, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" và tăng cường kiểm tra, giám sát. Bảo đảm phân công "6 rõ": Rõ người; rõ việc; rõ thời gian; rõ trách nhiệm; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền, để "3 dễ": Dễ kiểm tra; dễ đôn đốc; dễ đánh giá.



Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng yêu cầu việc triển khai các dự án phải trên tinh thần "3 có" và "2 không"; trong đó "3 có": Có lợi ích của Nhà nước; có lợi ích của người dân; có lợi ích của doanh nghiệp và "2 không": Không tham nhũng, tiêu cực; không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân. Đồng thời, phải quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý, giải quyết.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án di dân tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục nỗ lực, hăng say thi đua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, dự án, sớm đưa vào khai thác để bố trí tái định cư cho các hộ dân với điều kiện sinh sống tốt nhất. Đồng thời, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng và nhấn mạnh: "Trong một không khí đặc biệt, với khí thế hào hùng đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, chúng ta sẽ tạo nên những thành quả, những công trình có ý nghĩa và tính chất đặc biệt; tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng kinh tế 2 con số vào những năm tiếp theo, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra".



Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Dự án di dân, tái định cư và giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc nhóm A, với tổng mức đầu tư trên 6.699 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 5.280 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 1.152 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, các chi phí khác và dự phòng khoảng 286,98 tỷ đồng.



Dự án có quy mô xây dựng khu dân cư mới với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ nhằm bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với tổng diện tích khoảng 89,71 ha, bao gồm: Khu tái định cư 65,62 ha; khu neo đậu tàu cá 14,24 ha và khu nghĩa trang 9,85 ha.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tặng quà cho người dân vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng cho biết, UBND tỉnh cam kết sẽ tập trung chỉ đạo các sở ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chính quyền địa phương triển khai thi công xây dựng các hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư với tiến độ nhanh nhất theo kế hoạch, bảo đảm thẩm mỹ, chất lượng để ổn định cuộc sống của người dân.



Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sớm ban hành Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 189/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; qua đó tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.



Ông Trịnh Minh Hoàng cho biết, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, không bỏ sót nhiệm vụ”, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc triển khai dự án điện hạt nhân; ban hành quy chế hoạt động và các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của tỉnh.



Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc xác định nguồn gốc đất, niêm yết phương án bồi thường; dự kiến công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành trong tháng 1 này sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Nghị quyết số 189.



Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là công trình đặc biệt quan trọng quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng xanh, sạch và phục vụ yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Việc triển khai dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ và từng bước làm chủ công nghệ hạt nhân hiện đại.



Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho cả hai Nhà máy điện hạt nhân, bảo đảm hoàn thành bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành đầu tư xây dựng trước ngày 31/12/2030, chậm nhất trước ngày 31/12/2031, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 85 năm thành lập nước./.