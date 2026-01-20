Đại hội XIV của Đảng: Khởi đầu một chặng đường phát triển mới

Ông Lê Văn Cuông, nguyên Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XI, XII tin tưởng vào những đường lối lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN Tin tưởng Đại hội XIV sẽ bầu ra đại biểu đủ đức, đủ tài

Tất cả thông tin liên quan đến Đại hội XIV của Đảng đều được đại biểu Quốc hội khóa XI, XII Lê Văn Cuông (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) đặc biệt dành thời gian theo dõi, nhất là phiên khai mạc vào sáng 20/1. Ông Cuông cho rằng nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua vô vàn khó khăn, thách thức, vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng, to lớn, nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Lê Văn Cuông khẳng định, cá nhân ông và mọi người dân Thanh Hóa hướng về Đại hội với sự tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách hợp ý Đảng, lòng dân, đưa đất nước ta bước sang chương mới phát triển mạnh mẽ, bền vững, giàu mạnh, hùng cường, nhân dân có cuộc sống an vui, ấm no, hạnh phúc. Vị thế của đất nước tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế, sánh vai với các cường quốc 5 châu. Ông tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn được những cán bộ, nhất là những cán bộ chủ chốt thật sự là những người có đức, có tài, liêm chính, chí công vô tư có uy tín cao trong Đảng, trong nhân dân, có khát vọng cống hiến hết mình vì đất nước vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để từ đó lãnh đạo nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Cùng quan điểm với ông Lê Văn Cuông, bà Nguyễn Thị Ngân, Bí thư phố Bắc Thành, phường Hạc Thành cho biết: Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại địa phương, chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, uy tín và tinh thần trách nhiệm; đủ năng lực, tầm nhìn và quyết tâm để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới. Chủ tịch UBND xã Trung Lý Trần Văn Thắng đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN Có chính sách đột phá để phát triển vùng phên giậu của Tổ quốc



Cùng cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại các xã vùng cao của tỉnh Thanh Hóa, không khí vui tươi, phấn khởi được lan tỏa qua nhiều hoạt động thiết thực, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa đến chỉnh trang, tái thiết bản làng sau bão lũ, cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, mỗi việc làm đều gửi gắm niềm tin vào sự đồng lòng của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi phên giậu của Tổ quốc.

Tại xã biên giới Trung Lý, Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thắng cho biết: Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Những năm qua, các chương trình đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế đến việc hỗ trợ sinh kế, bảo tồn văn hóa truyền thống, đã và đang từng bước đi vào cuộc sống. Người dân kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu điện - đường - trường - trạm ở các xã vùng sâu, vùng xa để khu vực miền núi, biên giới bứt phá phát triển trong giai đoạn tới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số - lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.



Cán bộ, nhân dân xứ Thanh tin tưởng Đại hội XIV không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn là điểm khởi đầu của một chặng đường phát triển mới, nơi niềm tin và kỳ vọng của nhân dân được chuyển hóa thành những quyết sách đúng đắn, khả thi, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.