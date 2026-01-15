Đại hội XIV của Đảng: Hải Phòng khởi công các dự án tiên phong trong chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hiện thực hóa chủ trương thành lập Khu thương mại tự do theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm, được cụ thể hóa tại Kết luận số 96 về phát triển thành phố Hải Phòng.



Tiên phong trong chuyển đổi

Thiết bị máy móc sẵn sàng cho lễ khởi công dự án KCN Tiên Lãng 1. Ảnh: Tiến Vĩnh - TTXVN



Các dự án khởi công gồm: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 (xã Hùng Thắng, thành phố Hải Phòng) với thông điệp "Khơi thông nguồn lực - Vươn tầm thế giới cùng Khu thương mại tự do", quy mô 596,78 ha, tổng mức đầu tư: 13.061 tỷ đồng.

Đơn vị thực hiện là Công ty cổ phần Phát triển xanh bền vững châu Á Thái Bình Dương. Giai đoạn 1 (Khu A, diện tích 416,06 ha), triển khai công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng từ quý I/2026 đến quý II/2028. Bắt đầu kinh doanh từ năm 2027; Giai đoạn 2 (Khu B, diện tích 180,72 ha), triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng từ quý IV/2027 đến năm 2031. Bắt đầu kinh doanh từ năm 2029.



Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư Sài Gòn (Saigon Invest Group - SGI), đồng thời là Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển xanh bền vững châu Á Thái Bình Dương chia sẻ, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng và khu vực phía Nam thành phố trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, hình thành các khu công nghiệp tập trung, hiện đại, gắn với phát triển bền vững. Việc triển khai Dự án góp phần cụ thể hóa các mục tiêu phát triển công nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với định hướng phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.



Tiếp đó là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B (xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng) với thông điệp "Khu công nghiệp thế hệ mới Green Industry - Happy life" do Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp C.E.O làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 186,49 ha, tổng mức đầu tư 2.795,372 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất toàn bộ dự án.



Còn Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1), tại xã Vĩnh Bảo và xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng, với thông điệp "Hài hòa, bền vững, kiến tạo vinh quang", chủ đầu tư là Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang. Dự án có quy mô 226,01 ha, tổng mức đầu tư 3.550,804 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.



Các dự án được khởi công góp phần hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo động lực lan tỏa thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, logistics, thương mại và đô thị phụ trợ trong khu vực, cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, đặc biệt là Khu thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Trao biên bản ghi nhớ đầu tư với các đối tác tại KCN Tiên Lãng 1. Ảnh Tiến Vĩnh - TTXVN

Đồng thời, các dự án có vai trò quan trọng trong việc khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước và nâng cao thu nhập cho người dân.



Điểm đến của hiệu quả và niềm tin



Tiên Lãng 1 và Sân bay Tiên Lãng - Khu B là hai Khu công nghiệp nằm trong Khu thương mại tự do thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, mang sứ mệnh tiên phong, góp phần đặt nền móng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành một trung tâm kinh tế biển tầm cỡ khu vực và quốc tế, nơi thí điểm thành công các chính sách của Trung ương đối với Hải Phòng.



Điểm đặc biệt nhất của dự án này là chính sách mới - cách làm mới - với tốc độ mới; thời gian thực hiện thủ tục đầu tư đã được rút ngắn kỷ lục. Từ khi nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm dự án đến khi khởi công chỉ mất thời gian 20 ngày; trong khi các dự án tương tự trước đây, thời gian có thể kéo dài tới 48 tháng. Điều này khẳng định cam kết của Hải Phòng với các nhà đầu tư: “Nói đi đôi với làm; cải cách hành chính thực chất; biến thủ tục thành cơ hội; biến thời gian thành lợi nhuận cho doanh nghiệp”.



Như vậy, chỉ sau 3 tháng thành lập Khu Thương mại tự do Hải Phòng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị thành phố, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, thành phố đã khởi công 2 dự án Khu công nghiệp đặc biệt quan trọng của Khu Thương mại tự do. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong việc phát triển hạ tầng công nghiệp, mà còn là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc hiện thực hóa mô hình Khu Thương mại tự do tiên phong tại Việt Nam.



Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, việc đưa 2 dự án Khu công nghiệp vào khởi công trong thời gian ngắn kỷ lục là minh chứng sống động nhất cho quyết tâm cải cách thực chất, tư duy đột phá và khát vọng vươn mình của Hải Phòng trong kỷ nguyên mới. Đây là thông điệp xúc tiến đầu tư mạnh mẽ nhất, khẳng định Hải Phòng là điểm đến của sự hiệu quả và niềm tin.



Để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, người đứng đầu UBND thành phố Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư cần tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực; phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, 3 ca, 4 kíp”, tổ chức thi công khẩn trương, khoa học; đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đủ điều kiện đón nhà đầu tư thứ cấp ngay trong năm 2026; quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trước năm 2028.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh Tiến Vĩnh – TTXVN

Đối với UBND xã Hùng Thắng tập trung cao cho giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ cho nhà đầu tư thi công liên tục, không bị gián đoạn.



Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các sở, ngành của thành phố tiếp tục đồng hành, tháo gỡ ngay mọi vướng mắc phát sinh, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa tại chỗ” nhanh gọn nhất cho nhà đầu tư.



"Thành phố Hải Phòng cam kết luôn đồng hành chặt chẽ cùng nhà đầu tư; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, để dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả và bền vững.", Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.



Hải Phòng hôm nay đã trở thành một thành phố cảng biển lớn, hiện đại với quy mô nền kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc, có hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối hoàn chỉnh, đồng bộ với đủ 5 loại hình: đường bộ; đường sắt; đường biển; đường thủy nội địa và đường hàng không, đang được khai thác, phát huy hiệu quả.



Thành phố hiện có một không gian công nghiệp - dịch vụ với các Khu kinh tế quy mô lớn, chính sách thu hút đầu tư vượt trội. Với hệ thống 43 khu công nghiệp và 80 cụm công nghiệp, tạo nên “vành đai sản xuất - logistics” trải dọc theo các tuyến giao thông huyết mạch của quốc gia, là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư các ngành nghề, lĩnh vực như: sản xuất điện tử, cơ khí, ô tô; công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; công nghiệp bán dẫn.



Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 tăng 11,81%, gấp 1,47 lần tăng trưởng bình quân chung của cả nước; đứng thứ hai toàn quốc; là địa phương duy nhất giữ vững 11 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, năm 2025, Hải Phòng vinh dự đứng thứ nhất về Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây là những minh chứng sống động, khẳng định Hải Phòng là điểm đến tin cậy, an toàn và hiệu quả tốt nhất cho các nhà đầu tư./.