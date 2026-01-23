Đại hội XIV của Đảng: Củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Vững tin vào những định hướng lớn

Là cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Cờ Đỏ, ông Thạch Sang (57 tuổi) bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng lớn của Đại hội XIV. Theo ông Sang, nhân dân tin tưởng những đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội XIV thực sự có đức, có tài, tâm huyết và đặc biệt là phải gần dân, hiểu dân. Theo ông, chỉ khi những người lãnh đạo đất nước có sự gắn bó mật thiết với nhân dân mới có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, dẫn dắt đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách mang tính chiến lược, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Bên cạnh công tác cán bộ, ông Thạch Sang trăn trở về việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số một cách hiệu quả nhất. Ông cho rằng trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để các chính sách thực sự đi vào cuộc sống, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Ông Thạch Sang đề xuất Đảng và Nhà nước cần tiếp tục quan tâm sâu sắc đến các vấn đề an sinh xã hội thiết yếu đối với đồng bào, nhất là hỗ trợ về nhà ở, học phí, bảo hiểm y tế cho các hộ khó khăn. Việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn như cầu, đường, trường học là vô cùng quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, ông mong muốn có thêm các mô hình liên kết tiêu thụ nông sản, thủy sản ổn định để nâng cao thu nhập cho người dân, từ đó củng cố niềm tin vững chắc của đồng bào đối với Đảng.

Đồng quan điểm về việc chăm lo cho đồng bào dân tộc, Hòa thượng Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố mang đến góc nhìn sâu sắc từ thực tiễn vùng Tây Nam Bộ. Hòa thượng nhận định rằng dù đã có nhiều bước tiến, nhưng trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các dân tộc vẫn còn sự chênh lệch. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có những chính sách đồng bộ và dài hạn hơn nữa.

Có cơ chế tuyển dụng, đào tạo phù hợp với từng địa bàn

Hòa thượng Lý Hùng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trong cộng đồng người Khmer. Theo Hòa thượng, việc đầu tư cho giáo dục không chỉ giúp nâng cao dân trí mà còn là nền tảng để tạo ra đội ngũ cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số có năng lực cho hệ thống chính trị cơ sở. Hòa thượng kỳ vọng thành công của Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định quan điểm tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tham gia ngày càng chất lượng vào hệ thống chính trị các cấp, tiến tới đạt tỉ lệ tương xứng với cơ cấu dân số. Việc lựa chọn, bố trí những cán bộ dân tộc thiểu số tiêu biểu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt cùng với các cơ chế tuyển dụng, đào tạo phù hợp với đặc điểm từng địa bàn sẽ là giải pháp quan trọng để củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khu di tích An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ở góc độ của thế hệ trẻ, anh Nguyễn Khánh Đăng - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cờ Đỏ kỳ vọng các cơ chế, chính sách được thực hiện sau Đại hội XIV dành cho đoàn viên, thanh niên thiết thực hơn nữa, đặc biệt là trong các lĩnh vực tiên phong như khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo anh, tuổi trẻ hiện nay rất cần những định hướng đúng đắn và chính sách hỗ trợ phù hợp từ Trung ương để có thể phát huy tối đa vai trò xung kích của mình. Nếu có được những cơ chế khuyến khích kịp thời, thanh niên sẽ đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khẳng định vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước.

Ông Lư Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Cờ Đỏ khẳng định, Đại hội XIV chính là cột mốc mở ra những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Ông Hiền bày tỏ mong muốn sau khi Đại hội kết thúc, các nghị quyết sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực và sát với điều kiện thực tế của từng địa phương. Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Hiền mong muốn các chính sách mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm công tác, tận tụy phục vụ nhân dân, đồng thời tạo môi trường ổn định để người dân yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân được thể hiện qua những kỳ vọng từ cơ sở tại xã Cờ Đỏ chính là nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới./.