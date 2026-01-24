Đại hội XIV của Đảng: Báo Pháp nhấn mạnh những mục tiêu tham vọng của Việt Nam

L’Humanité nhận định tại Việt Nam, cũng như tại nhiều quốc gia lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, kế hoạch hóa kinh tế tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm vừa qua và chặng đường 40 năm Đổi mới – quá trình giúp Việt Nam vươn lên nhóm 40 nền kinh tế có GDP lớn nhất thế giới, đạt 514 tỷ USD vào năm 2025 (đứng thứ 32 thế giới). Một số chỉ số phát triển khác cũng được nhấn mạnh, như thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD/năm, tỷ lệ nghèo giảm còn 1,3% và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số.

Trên cơ sở những thành tựu đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện tham vọng lớn cho giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% mỗi năm, cao hơn mức trung bình 6,3% trong giai đoạn 2021-2025 – vốn đã thuộc nhóm cao nhất thế giới. Các văn kiện Đại hội nhấn mạnh yêu cầu “tự chủ chiến lược và khả năng ứng phó”, hướng tới mô hình “tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”.

L’Humanité cũng đề cập đến những thách thức bên ngoài mà Việt Nam từng đối mặt, như thiên tai và việc chịu mức thuế quan cao do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, có thời điểm lên tới 45%, trước khi các cuộc đàm phán song phương đưa mức thuế xuống còn 20%, kèm theo yêu cầu mở cửa thị trường. Theo tờ báo, đường lối đối ngoại của Việt Nam – ưu tiên chủ nghĩa đa phương linh hoạt – cũng chịu nhiều sức ép trong bối cảnh gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại.