Đại hội XIV của Đảng: Bạn bè Ấn Độ đánh giá cao tầm nhìn và sự đồng thuận của Đại hội

Chia sẻ với phóng viên, bà Kusum Jain bày tỏ vui mừng và ấn tượng trước việc Đại hội XIV kết thúc sớm hơn dự kiến, qua đó phản ánh tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả và sự đồng thuận cao. Theo bà, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị người đứng đầu Đảng trong nhiệm kỳ mới có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có Ấn Độ.



Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ – Việt Nam Kusum Jain đánh giá cao các mục tiêu và định hướng phát triển được Đại hội XIV thông qua, đặc biệt là mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 10% trong giai đoạn 2026–2030, gắn với mô hình tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội, với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045, thể hiện tinh thần lạc quan, tự tin, đồng thời nhấn mạnh cam kết duy trì hòa bình và ổn định.



Theo bà, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị có ý nghĩa then chốt, nơi các quyết sách chiến lược cho tương lai đất nước được hoạch định thông qua việc rà soát mục tiêu, chính sách và đánh giá kết quả thực hiện.

Bà Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ – Việt Nam (IVSC). Ảnh: TTXVN phát



Đề cập đến quan hệ song phương, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ – Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng, bất chấp những biến động địa chính trị toàn cầu, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ – Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong môi trường hòa bình và ổn định của cả hai nước. Bà nhấn mạnh, quan hệ song phương có nền tảng lịch sử sâu sắc, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên và còn nhiều dư địa để được nâng tầm trong thời gian tới.



Chia sẻ về vai trò của Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ – Việt Nam, bà Kusum Jain cho biết tổ chức được thành lập từ cuối những năm 1960 nhằm thể hiện sự đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tư tưởng và tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong các hoạt động của Ủy ban.



Trong nhiều thập kỷ qua, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ – Việt Nam đã không ngừng nỗ lực làm cầu nối thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước thông qua các hoạt động giao lưu, hội thảo, triển lãm và trao đổi học thuật, trở thành một trong những tổ chức hoạt động tích cực trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân. Theo bà Kusum Jain, dù các hoạt động ngoại giao mềm giữa Ấn Độ và Việt Nam đã tạo dựng nền tảng vững chắc, song vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực văn học, văn hóa, thương mại và kinh doanh. Bà nhấn mạnh, với đội ngũ thành viên tâm huyết và tình cảm sâu sắc dành cho Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ – Việt Nam có tiềm năng lớn để tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới./.