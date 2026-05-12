Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Hội tụ tinh thần và kết nối lòng dân trong bối cảnh mở rộng địa giới hành chính

Các tham luận đều khẳng định với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành hiệu quả của Nhà nước, vai trò nòng cốt chính trị xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ, các cấp MTTQ, các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tham luận với chủ đề: "Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng MTTQ Việt Nam phát triển đất nước", ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất giữa Đắk Lắk và Phú Yên với diện tích trên 18.000 km², dân số gần 3,5 triệu người, là không gian phát triển rộng lớn nơi hội tụ nhiều yếu tố đặc thù: có rừng, có biển; có cao nguyên và duyên hải; có 49 dân tộc anh em cùng sinh sống.



"Sáp nhập là thay đổi địa giới hành chính nhưng điều làm nên sức mạnh lại chính là sự hòa quyện của lòng người. Bởi, địa giới có thể thay đổi nhưng lòng dân thì phải được kết nối. Điều quan trọng hơn cả đó là sự hội tụ của niềm tin, của khát vọng và của tinh thần đoàn kết. Chúng tôi nhận thức rất rõ rằng: Trong một địa bàn rộng, đa dạng và còn nhiều khó khăn như vậy, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là giá trị truyền thống mà chính là nền tảng vững chắc nhất để phát triển bền vững. Từ nhận thức đó, thông điệp xuyên suốt của chúng tôi là: Đoàn kết - Đồng lòng - Phát huy nội lực - Cùng Mặt trận xây dựng đất nước. Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực sự trở thành nơi để nhân dân gửi gắm niềm tin, là cầu nối gần gũi giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Không chỉ dừng ở những chương trình, kế hoạch, điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất là: Những con đường được khơi thông, những trường học được sửa chữa sau những ngày mưa lũ chia cắt và mất mát. Điều còn lại không chỉ là những ngôi nhà được dựng lại mà là niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được giữ vững. Qua đó, chúng tôi càng thấm thía rằng: 'Không để ai bị bỏ lại phía sau' không chỉ là chủ trương mà đã trở thành hành động cụ thể trong đời sống" - ông Y Giang Gry Niê Knơng nêu rõ.

Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Cũng theo ông Y Giang Gry Niê Knơng, vai trò của Mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội ngày càng được rõ nét hơn. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp đã chủ trì và phối hợp tổ chức hàng nghìn cuộc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến nhiều dự thảo nghị quyết, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Nhân dân không chỉ là người được thụ hưởng mà đã trở thành chủ thể tham gia xây dựng chính sách. Các phong trào ngày càng thiết thực hơn. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Đến nay, toàn tỉnh có trên 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào "Bình dân học vụ số" từng bước giúp người dân tiếp cận chuyển đổi số. Hàng trăm tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả tại cơ sở.



Từ thực tiễn của địa phương, ông Y Giang Gry Niê Knơng đề xuất: Tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống cho nhân dân, giảm nghèo bền vững, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội; đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận, đẩy nhanh chuyển đổi số trong hệ thống của Mặt trận các cấp. Đặc biệt cần phải huy động mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế số ở cơ sở; đồng hành phát triển kinh tế số gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.



Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi triệu trái tim cùng chung một nhịp đập vì đất nước thì không có khó khăn nào không thể vượt qua, không có mục tiêu nào không thể đạt tới - ông Y Giang Gry Niê Knơng khẳng định.



* Phát huy vai trò của Phật giáo xây dựng khối đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới



Tại Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực, Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trình bày tham luận: "Phát huy vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

