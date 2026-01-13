ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV: Thượng nghị sĩ Mỹ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam





Thượng nghị sỹ Mỹ Steve Daines trao Nghị quyết của Thượng viện Mỹ kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ cho Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: TTXVN phát





Trong thư, Thượng nghị sĩ Daines cho biết ông ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam vào tháng 3/2025, trân trọng nội dung trao đổi với Tổng Bí thư về quan hệ song phương cũng như tin tưởng vào cơ hội hợp tác to lớn trong thời gian tới.

Thượng nghị sĩ Daines cũng thông tin về việc Thượng viện Mỹ mới thông qua Nghị quyết 321 kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước, do ông đồng bảo trợ vào tháng 12/2025, đồng thời nhấn mạnh Mỹ hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác trong những năm tiếp theo./.