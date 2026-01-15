Đại hội Đảng XIV: Đà Nẵng khởi công dự án Nhà ở xã hội khu dân cư An Phú

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 15/1, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú. Dự án Nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 587 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 20.000 m2. Quy mô dự án gồm 4 khối (A1, A2, B1, B2) với 9 tầng, dự kiến 700 căn hộ; trong đó, tầng 1 bố trí không gian thương mại - dịch vụ, phòng quản lý tòa nhà, căn hộ... Từ tầng 2 tới tầng 9 là các căn hộ ở. Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước; các công trình vệ sinh môi trường, khu vực tập kết rác và xử lý nước thải...

Dự án Nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú tại phường Quảng Phú được thực hiện từ quý III/2025 đến quý IV/2028. Giai đoạn 1: Từ quý III/2025 đến quý II/2027: Hoàn thành thủ tục đầu tư; triển khai đầu tư xây dựng khối chung cư block A1, A2 và các công trình hạ tầng kỹ thuật; nghiệm thu hoàn thành và đi vào hoạt động. Giai đoạn 2: Từ quý III/2027 đến quý IV/2028: Đầu tư xây dựng khối chung cư block B1, B2; nghiệm thu hoàn thành và đi vào hoạt động.

Dự án hoàn thành góp phần phát triển nhà ở xã hội theo đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 -2023” được Thủ tướng chính phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023, Quyết định 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025.



Phát biểu tại lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội - Khu chung cư An Phú, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của thành phố trong việc chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động, các đối tượng thu nhập thấp, gia đình chính sách. Đặc biệt, đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên ở khu vực phía Nam của thành phố. Việc triển khai Dự án Nhà ở xã hội – Khu chung cư An Phú không chỉ góp phần giải quyết bài toán “an cư” cho người dân khu vực phía Nam thành phố, mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển bền vững.

Lễ khởi động dự án nhà ở xã hội khu dân cư An Phú tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Thành phố Đà Nẵng xác định, nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp. Ngược lại, các dự án nhà ở xã hội phải được đầu tư bài bản, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có thiết kế phù hợp, tiện nghi, an toàn, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt lâu dài của người dân.



Để Dự án Nhà ở xã hội - Khu chung cư An Phú triển khai đúng mục tiêu, tiến độ và chất lượng đề ra, Phó Chủ tịch thành phố đề nghị chủ đầu tư tập trung bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ quan đô thị. Quá trình thiết kế, thi công phải tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; chú trọng không gian sinh hoạt chung, cây xanh, hạ tầng dịch vụ thiết yếu; hướng tới hình thành một khu nhà ở xã hội văn minh, hiện đại, bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong quản lý, vận hành. Chủ đầu tư cần nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công nghệ thông minh, từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý tòa nhà, bảo đảm an ninh, an toàn, sử dụng hiệu quả năng lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ cho cư dân./.