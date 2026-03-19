Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày mất nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Học sinh tham quan tìm hiểu về Triển lãm chuyên đề “Phan Châu Trinh - Cây tùng xứ Quảng”. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Ông Trương Nguyễn Nguyên Kha, Trưởng phòng Sưu tầm, Trưng bày và Bảo quản Bảo tàng Đà Nẵng thông tin, nhà yêu nước Phan Châu Trinh là người khởi xướng phong trào Duy Tân (1906 - 1908) với tư tưởng tiến bộ nhằm chấn hưng dân tộc, xây dựng nền giáo dục và văn hóa mới, hướng tới mục tiêu “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Những quan điểm canh tân, đổi mới của ông đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, góp phần định hướng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo hướng dân chủ, văn minh.

Nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp to lớn của ông, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm chuyên đề “Phan Châu Trinh - Cây tùng xứ Quảng”, giới thiệu gần 100 hình ảnh, tư liệu và hiện vật tiêu biểu. Triển lãm được chia thành ba phần: “Ươm mầm”, “Nhựa sống” và “Cây tùng vững chãi”, tái hiện cuộc đời, hoạt động yêu nước cũng như tư tưởng canh tân của Phan Châu Trinh.

Triển lãm góp phần làm nổi bật vai trò của nhà yêu nước Phan Châu Trinh không chỉ là nhà cách mạng mà còn là nhà văn hóa, giáo dục với nhiều tác phẩm chính luận có giá trị, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh chống lại chế độ thực dân, phong kiến. Đây cũng là dịp góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm được tổ chức tại nhiều địa điểm gồm Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh (từ ngày 19 - 21/3), Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tây Hồ (từ ngày 23 - 26/3) và Bảo tàng Đà Nẵng (từ ngày 30/3 - 25/4). Học sinh tham gia chương trình “Hành trình lịch sử” với chủ đề “Phan Châu Trinh - Người mở lối canh tân”. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Cùng ngày, chương trình “Hành trình lịch sử” với chủ đề “Phan Châu Trinh - Người mở lối canh tân” diễn ra tại Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh với sự tham gia của đông đảo học sinh. Chương trình gồm nhiều phần thi như “Ngọn lửa Duy Tân”, “Theo bước chân cụ Phan”, “Khát vọng canh tân” và “Giải mã Duy Tân”, giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của nhà yêu nước Phan Châu Trinh.

Các hoạt động ý nghĩa góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, tinh thần yêu nước của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.