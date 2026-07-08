Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa gần 20 năm tuổi tại Phúc Thọ, đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam





Cá thể gấu ngựa có tên Odyssey, gần 20 năm tuổi, từng bị nuôi nhốt tại xã Phúc Thọ từ năm 2010.







Cá thể gấu ngựa có tên Odyssey, gần 20 năm tuổi, từng bị nuôi nhốt tại xã Phúc Thọ từ năm 2010. Sau khi được gây mê và đưa vào lồng vận chuyển chuyên dụng, Odyssey đã được đưa về trung tâm cứu hộ để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc và phục hồi. Qua đánh giá ban đầu, cá thể gấu có thể trạng khá gầy, nặng khoảng 80-90 kg và sẽ được theo dõi, điều trị trong khu cách ly ít nhất 30 ngày trước khi từng bước hòa nhập với môi trường bán tự nhiên.

Trước khi được cứu hộ, gấu ngựa Odyssey bị rụng lông ở ngực và bụng, và bị sừng hóa ở bàn chân.



Theo Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội, cuộc cứu hộ là kết quả của quá trình nhiều năm vận động, đối thoại giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương, Tổ chức Động vật Châu Á và chủ nuôi, nhằm từng bước chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật trên địa bàn.

Đoàn cứu hộ - Hạt Kiểm lâm số 7 tp Hà Nội, VQG Bạch Mã, và Animals Asia chụp ảnh lưu niệm cùng gấu ngựa Odyssey trước khi vận chuyển ra xe.



Tính đến nay, Hà Nội đã phối hợp chuyển giao 11 cá thể trong tổng số 30 cá thể gấu được cứu hộ về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Trong 7 năm qua, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và Tổ chức Động vật Châu Á đã vận động, hỗ trợ chuyển giao thành công 42 cá thể gấu từ các hộ nuôi nhốt trên địa bàn thành phố về hai trung tâm cứu hộ gấu của tổ chức.

Đoàn cứu hộ di chuyển lồng vận chuyển gấu lên xe đi về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, tại VQG Bạch Mã.

Nữ tước sĩ (Dame) Virginia McKenna DBE cùng Tiến sĩ Jill Robinson thăm trại nuôi gấu và trường tiểu học Phụng Thượng tại Phụng Thượng (nay là xã Phúc Thọ), Hà Nội, vào năm 2018.



Việc cứu hộ Odyssey cũng đánh dấu một bước tiến trong nỗ lực bảo vệ loài gấu tại Việt Nam, khi cá thể này có cơ hội được sống trong môi trường an toàn, được chăm sóc sức khỏe và dần khôi phục các tập tính tự nhiên sau nhiều năm bị nuôi nhốt. Hiện Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ 301 cá thể gấu tại Việt Nam, trong đó nhiều cá thể đang được chăm sóc tại hai Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn quốc gia Tam Đảo (Phú Thọ) và Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế)./.