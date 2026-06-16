Cứu hộ thành công 3 cá thể gấu ngựa ở Thái Nguyên và Hà Nội





Nhân viên Tổ chức Động vật Châu Á tiếp cận, làm quen với cá thể gấu ngựa Ocean tại Thái Nguyên trước khi tiến hành công tác cứu hộ.



Đây là cột mốc đặc biệt trong công tác bảo tồn gấu tại Việt Nam khi nâng tổng số gấu được Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ lên 300 cá thể. Đồng thời, việc chuyển giao cá thể gấu cuối cùng tại Thái Nguyên cũng giúp địa phương này chính thức trở thành tỉnh thứ 23 trên cả nước không còn gấu nuôi nhốt.

Theo đó, vào sáng 15/6, lực lượng kiểm lâm cùng các chuyên gia đã triển khai cứu hộ cá thể gấu ngựa cái cuối cùng tại phường Tích Lương, TP Thái Nguyên. Cá thể gấu hơn 20 năm tuổi, được nuôi từ năm 2004, nặng khoảng 170kg và được đặt tên là Ocean. Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe của gấu tương đối ổn định.

Cá thể gấu ngựa Ocean bên trong chuồng nuôi nhốt tại phường Tích Lương, TP Thái Nguyên trước thời điểm được chuyển giao về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.



Cùng ngày, tại xã Phúc Thọ (Hà Nội), hai hộ dân cũng tự nguyện hoàn tất thủ tục chuyển giao thêm hai cá thể gấu ngựa nặng khoảng 130kg và 200kg. Hai cá thể này được đặt tên là Rain và River.

Theo các đơn vị tham gia cứu hộ, việc vận chuyển ba cá thể gấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sức khỏe và phúc lợi động vật. Xe chuyên dụng được trang bị hệ thống phun sương, các cá thể gấu được theo dõi sức khỏe thường xuyên và dừng nghỉ định kỳ trong suốt hành trình về Huế.

Tiễn sĩ Jill Robinson cắt móng cho gấu trong quá trình kiểm tra sức khỏe.



Sau khi tiếp nhận tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, cả ba cá thể sẽ được cách ly theo dõi tối thiểu 30 ngày trước khi dần hòa nhập với môi trường bán tự nhiên.

Theo số liệu của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Việt Nam, giai đoạn 2004-2005, cả nước từng có hơn 4.300 cá thể gấu bị nuôi nhốt, riêng Hà Nội có khoảng 800 cá thể, còn Thái Nguyên có hơn 70 cá thể tại gần 30 cơ sở và hộ gia đình. Sau hơn hai thập kỷ nỗ lực của các cơ quan chức năng, các tổ chức bảo tồn và sự đồng thuận của người dân, đến nay số lượng gấu nuôi nhốt trên cả nước chỉ còn khoảng 140 cá thể.

Cá thể gấu ngựa được đặt tên là Rain (Mưa) tại cơ sở nuôi nhốt ở xã Phúc Thọ (Hà Nội) trước khi được cứu hộ.

Trong 7 năm gần đây, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á đã vận động chuyển giao thành công 41 cá thể gấu từ các hộ nuôi trên địa bàn về các trung tâm cứu hộ. Hà Nội hiện vẫn là địa phương còn nhiều gấu nuôi nhốt nhất cả nước, đồng thời cũng là địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác vận động chủ nuôi tự nguyện chuyển giao gấu.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra chip định danh điện tử của cá thể gấu tại cơ sở nuôi nhốt ở xã Phúc Thọ (Hà Nội), bảo đảm các thủ tục trước khi chuyển giao.



Tổ chức Động vật Châu Á cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác cứu hộ, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam, góp phần bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học./.