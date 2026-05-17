“Cột mốc xanh” nơi biên cương xứ Lạng

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quốc Khánh và Đồn Biên phòng Pò Mã cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đã trồng 1.080 cây quế trên diện tích 2.800 m2 tại điểm cao 556, khu vực mốc 997 (thôn Nà Khau, xã Quốc Khánh). Sau khi trồng, "Vườn kiểu mẫu cây quế" được giao cho Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Pò Mã và Đoàn Thanh niên xã Quốc Khánh chăm sóc, quản lý.

Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia trồng cây quế tại điểm cao 556, khu vực mốc 997 (thôn Nà Khau, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Thiếu tá Vũ Trọng Tuấn, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Pò Mã nhấn mạnh, mô hình “Vườn kiểu mẫu cây quế” không chỉ mang ý nghĩa phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường, mà còn là minh chứng sinh động cho chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, tinh thần tự chủ, tự cường; khát vọng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay sẽ là một cột mốc sống, khẳng định chủ quyền, đồng thời gửi gắm niềm tin và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với tương lai của đất nước.



Qua mô hình này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, Bộ đội Biên phòng và toàn thể nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.



Thiếu tá Vũ Trọng Tuấn mong muốn, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương tích cực hưởng ứng, nhân rộng mô hình này. Mỗi người dân, mỗi chiến sĩ hãy coi việc trồng và giữ gìn cây xanh nơi biên giới là một phần trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, là hành động cụ thể, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng xanh - sạch - đẹp, an toàn và thịnh vượng.



Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quốc Khánh Hoàng Anh Dũng cho biết, xã có đường biên dài hơn 21 km. Là địa bàn trọng điểm, những năm qua xã thường xuyên phối hợp với các lực lượng đóng trên địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn n tuyến biên giới. Để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xã đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề về cải tạo vườn tạo, chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như: cây mắc ca, cây quế...



Sau mô hình “Vườn kiểu mẫu cây quế”, xã tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Mã và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng thêm những mô hình vườn kiểu mẫu, trồng các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Theo rà soát, trên địa bàn xã có khoảng 30 vườn thuộc diện vườn tạp, vườn không hiệu quả, mỗi vườn từ 360 - 720 m2; trong đó có 12 vườn đang được xem xét đưa vào diện hỗ trợ cải tạo, trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao.



Anh Vũ Bằng Giang, Bí thư Chi đoàn Thanh niên, Giám đốc Trung tâm thông tin và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn chia sẻ, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa đối với đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026). Hoạt động trồng cây được tổ chức tại khu vực biên giới thêm một lần nữa khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Đặc biệt, thông qua hoạt động này cũng giúp nâng cao nhận thức cho các bạn trẻ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Sau hoạt động này, Đoàn Thanh niên Sở Ngoại vụ tỉnh sẽ thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên trong Đoàn Thanh niên các khối sở, ban, ngành của tỉnh để có thể nhân rộng mô hình thiết thực này tại khu vực biên giới của tỉnh...



Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn về triển khai mô hình "Vườn cây kiểu mẫu" giúp dân phát triển kinh tế, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng được 14 mô hình "Vườn cây kiểu mẫu". Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình này không chỉ dừng lại ở việc xóa vườn hoang, vườn tạp mà mục tiêu lớn nhất là tạo sinh kế giúp người dân giảm nghèo bền vững. Từ đó củng cố niềm tin, xây dựng "thế trận lòng dân" để bà con yên tâm bám bản, sát cánh cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới../.