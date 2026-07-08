Công tác mặt trận phải lấy nhân dân làm trung tâm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu, Ủy ban MTTQ các cấp nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh bức xúc như, thủ tục hành chính, quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư công và phong trào bảo vệ môi trường "Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".



Mặt trận Tổ quốc phải tạo đột phá trong chuyển đổi số bằng cách thay đổi tư duy tương tác với nhân dân trên môi trường số, đẩy mạnh các nền tảng Mặt trận số, hệ thống tác nghiệp để xây dựng cơ sở dữ liệu dư luận xã hội và tích cực lan tỏa thông tin đẹp, đấu tranh với quan điểm sai trái. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, uy tín, kỹ năng vận động và năng lực số, đặc biệt ở cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở ấp, khu vực.



Theo bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã cụ thể hóa nội dung hoạt động thành 3 nhiệm vụ đột phá, 16 chỉ tiêu phấn đấu và 6 chương trình công tác trọng tâm. Trên cơ sở đó, MTTQ các xã, phường và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đối với 3 nhiệm vụ đột phá, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, năng lực, đồng thời đảm bảo hàng năm có từ 90% trở lên MTTQ các xã và Ban công tác mặt trận khu dân cư được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hệ thống đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc phát triển mô hình bản đồ số an sinh cộng đồng và nền tảng Mặt trận số.



Đáng chú ý, trong các tháng đầu năm, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tập trung triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, 840 căn nhà đại đoàn kết đã được xây mới và sửa chữa với tổng số tiền 48,78 tỷ đồng. Tính đến đầu tháng 6, Quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp thành phố vận động được gần 22,3 tỷ đồng.



Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, Ban Thường trực kịp thời cụ thể hóa 16 chỉ tiêu phấn đấu của năm 2026 đến toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. Đến nay, 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường và các tổ chức chính trị - xã hội đã lồng ghép các chỉ tiêu vào chương trình, kế hoạch công tác để triển khai phù hợp điều kiện thực tế. Nhiều chỉ tiêu đảm bảo tiến độ đã tạo nền tảng vững chắc hoàn thành mục tiêu năm 2026, với kết quả cụ thể gồm 9 chỉ tiêu đạt, 5 chỉ tiêu đang thực hiện và 2 chỉ tiêu sẽ đánh giá vào quý IV.



Tuy nhiên, công tác Mặt trận vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Tổ chức bộ máy và khối lượng công việc, biên chế cơ quan Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh áp lực công việc tăng cao và phát sinh nhiều nhiệm vụ mới. Hiệu quả của một số phong trào thi đua và cuộc vận động chưa đồng đều; công tác nắm bắt dư luận, dự báo từ cơ sở có lúc chưa kịp thời…



Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ thông qua Quyết định thành lập các Hội đồng Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; hiệp thương bổ sung thêm 10% số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Ra mắt Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân. Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác mặt trận./.