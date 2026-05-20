Công an vùng cao giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Tại tuyến đường liên xã Cán Tỷ - Nghĩa Thuận, đoạn giáp ranh giữa thôn Pải Chư Phìn và thôn Xà Phìn, xã Cán Tỷ, mưa lớn khiến nhiều tảng đá từ taluy dương bất ngờ lăn xuống, chắn toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ. Đây là tuyến đường kết nối nhiều khu dân cư vùng cao nên việc lưu thông bị gián đoạn đã ảnh hưởng không nhỏ đến đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cán Tỷ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cảnh báo, phân luồng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Do địa hình hiểm trở, việc đưa máy móc cơ giới tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn, Công an xã đã chủ động phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân đội, Biên phòng và người dân địa phương huy động sức người để phá đá, dọn dẹp đất đá, khẩn trương thông tuyến.

Công an xã Cán Tỷ phối hợp cùng các lực lượng và người dân di chuyển đá sạt lở, thông tuyến đường liên xã Cán Tỷ - Nghĩa Thuận. Ảnh: TTXVN phát

Sau nhiều giờ nỗ lực liên tục, tuyến đường liên xã đã được lưu thông trở lại, bảo đảm an toàn cho người dân di chuyển. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản.



Trước đó, tại thôn Bản Bó, xã Khuôn Lùng, mưa lớn kèm gió mạnh khiến nước từ khu vực đầu nguồn thác Luồng đổ về mạnh, gây lũ quét cục bộ, làm ảnh hưởng đến tài sản, hoa màu của nhiều hộ dân sinh sống gần khu vực suối và chân thác.



Công an xã Khuôn Lùng đã khẩn trương huy động lực lượng xuống địa bàn, phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân tổ chức hỗ trợ di chuyển tài sản, khắc phục hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường, góp phần nhanh chóng ổn định tình hình đời sống và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Khuôn Lùng phối hợp với các lực lượng của địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ quét, di dời tài sản bị hư hỏng. Ảnh: TTXVN phát

Những hoạt động kịp thời, thiết thực của lực lượng Công an cơ sở tại các địa bàn vùng cao tỉnh Tuyên Quang đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm để hỗ trợ nhân dân. Đây cũng là những hành động cụ thể thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại địa phương.



Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, Công an các xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tăng cường bám địa bàn, chủ động phối hợp rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở./.