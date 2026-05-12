Chuyên gia Ấn Độ kỳ vọng mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo với Việt Nam

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, chiều 6/5/2026, tại Thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ông Amitabh Nag - Giám đốc điều hành Bộ phận ngôn ngữ kỹ thuật số Bhasha Ấn Độ và Trung tâm khởi nghiệp của Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ (MeitY) - đánh giá Việt Nam và Ấn Độ có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau trong hệ sinh thái khởi nghiệp, khi cùng sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao và đang tích cực phát triển các lĩnh vực công nghệ chuyên sâu cũng như công nghệ mới nổi.

Ông Amitabh Nag nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có chung khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào các năm 2045 và 2047. Vì vậy, các tổ chức và hiệp hội khởi nghiệp hai nước có thể cùng xây dựng những hệ sinh thái hợp tác chung, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn hướng tới mở rộng sang các thị trường khác.

Đề cập tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu ngôn ngữ, ông Amitabh Nag cho rằng đây là lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng do gắn liền với bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia. Theo ông, Ấn Độ đang triển khai dự án Giao diện Bhasha cho nước này nhằm xây dựng các mô hình AI và kho dữ liệu cho nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả những ngôn ngữ có ít tài nguyên số. Ấn Độ đã phát triển nền tảng công nghệ ngôn ngữ quốc gia, tích hợp các mô hình AI và dữ liệu ngôn ngữ, đồng thời mở mã nguồn phần lớn hệ thống này để tăng khả năng tương thích và kết nối với các ngôn ngữ quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đáng chú ý, ông Amitabh Nag cho biết tiếng Việt hiện đã được tích hợp vào nền tảng ngôn ngữ của Ấn Độ, cho phép nội dung bằng các ngôn ngữ Ấn Độ được chuyển đổi liền mạch sang văn bản hoặc giọng nói bằng tiếng Việt.

Ông Amitabh Nag bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp, AI và dữ liệu ngôn ngữ trong thời gian tới.

Trong khi đó, Tiến sĩ Ranit Chatterjee - đồng sáng lập ba công ty khởi nghiệp RIKA India, Viện RIKA và DTECH - đề cao ý nghĩa của Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ, coi đây là sáng kiến mang tính định hướng tương lai và là nền tảng quan trọng kết nối các công ty khởi nghiệp của hai nước.

Theo ông, một trong những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng là quản lý thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu, bởi Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng về rủi ro thiên tai. Trong lĩnh vực này, các công ty khởi nghiệp có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giải pháp công nghệ phục vụ quản lý và ứng phó thảm họa trong tương lai, không chỉ tại Nam Á mà còn ở Đông Nam Á.

Tiến sĩ Chatterjee cũng nhận định Việt Nam và Ấn Độ có thể hướng tới hợp tác phát triển robot ứng dụng AI cùng các công nghệ tiên tiến khác, trong đó có công nghệ lượng tử, nhằm hỗ trợ giảm thiểu và quản lý hiệu quả các rủi ro mà cả hai nước cùng phải đối mặt.

Các chuyên gia Ấn Độ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới cho hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ số và khởi nghiệp, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường giữa hai nước tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả hơn./.